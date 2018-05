L’anello a fascia di Segreti di Mu per celebrare l’acqua

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) ‘di Mu’ omaggia l’acqua risorsa preziosa con due anelli, risorsa preziosadi Mu onora, elemento primordiale che ha ispirato la sua collezione di gioielli “Stilla”. In vendita esclusivamente online su www.dimu.com.di Mu, che della goccia d’acqua ha fatto l’ispirazione, il leit-motiv ed il nome della sua collezione di gioielli etici “Stilla”, rende omaggio a questo elemento primordiale con uno dei pezzi più particolari:in oro bianco oppure oro rosa 18 carati, con diamanti da 1,33 a 1,72 carati. Il gioiello simboleggia l’amore ed il rispetto per questa risorsa preziosa. Le gocce d’acqua diventano castoni per i diamanti più puri e sgorgano lungo la circonferenza, rincorrendosi in due file parallele. Il doppio giro di brillanti avvolge con eleganza il dito di chi lo indossa e dona un’assoluta luminosità: un ...