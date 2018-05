huffingtonpost

: Gianluca Vacchi affitta la sua villa in Sardegna per 270 mila euro al mese | Immagini - Corriere : Gianluca Vacchi affitta la sua villa in Sardegna per 270 mila euro al mese | Immagini - HuffPostItalia : La villa in Sardegna di Gianluca Vacchi è in affitto per 270mila euro al mese - MarcoGavarini : RT @radiodeejay: Nel prezzo è compreso anche il compenso per il personale di servizio e l’utilizzo della macchina con autista. Siete inter… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sembra la quotazione per l'acquisto di un'intera casa, ma è solo il prezzo da pagare per affittare laindi. Quest'anno l'imprenditore più social d'Italia trascorrerà l'estate in giro per le discoteche di tutto il mondo. Ecco perché, come anticipato dal settimanale "Chi",ha deciso di affittare la sua lussuosissima residenza, alla "modica" cifra di 270 milaal.L'H20, questo il nomignolo affibbiato daalla casa, si trova in piena Costa Smeralda, sulla collina di Abbiadori, e ha una vista panoramica su tutto il golfo.H2O is waiting for me... #gvlifestyleUn post condiviso da(@) in data: Mar 27, 2017 at 12:40 PDTInutile dire che laha in dotazione ogni tipo di lusso: camino, palestra, spa, piscina con vista mare. Comprese nel prezzo anche le prestazioni del personale e ...