La Valle dei Templi ad Agrigento era la più grande “metropoli” della Magna Grecia

Motor1Days - la festa dei motori nel cuore della Motor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Il Parco ippico 'Valle dei Mulini' protagonista di manifestazioni sportive nazionali : Domani alle 11.30, nella del Consiglio provinciale di Catanzaro della Provincia di Catanzaro, saranno presentati gli eventi che la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria ...

Da Musk a Zuckerberg - ritratto dei ragazzi «viziati» di Silicon Valley : Ricchi e viziati. A volte petulanti. Talvolta tanto arroganti da cadere in gravi controversie e scandali, personali e di business. Ecco una galleria di volti noti e meno noti, di fortune colossali e a volte di sfortune altrettanto esplosive...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

In mostra l'incanto della Valle dei Templi : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Ad Agrigento, nelle sale di Villa Aurea, storica residenza del mecenate e archeologo dilettante sir Hardcastle, nel cuore del Parco della Valle dei Templi, dal 4 al 25 maggio è in mostra 'Di memorie, di reale incanto', raccolta di opere di Giuseppe Colombo, a cura di E

In mostra l’incanto della Valle dei Templi : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Ad Agrigento, nelle sale di Villa Aurea, storica residenza del mecenate e archeologo dilettante sir Hardcastle, nel cuore del Parco della Valle dei Templi, dal 4 al 25 maggio è in mostra ‘Di memorie, di reale incanto’, raccolta di opere di Giuseppe Colombo, a cura di Elisa Mandarà. Promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi diretto da Giuseppe Parello, ...

In mostra l'incanto della Valle dei Templi : Ad Agrigento, nelle sale di Villa Aurea, storica residenza del mecenate e archeologo dilettante sir Hardcastle, nel cuore del Parco della Valle dei Templi, dal 4 al 25 maggio è in mostra 'Di memorie, ...

"Wilcock - Lubriano e la Valle dei Calanchi. La visione - il sogno e l'ironia" : Per quanto riguarda il mondo accademico, il responsabile scientifico Giorgio Nisini detterà le linee guida. Seguiranno i preziosi interventi degli esperti Maurizio Misasi, Manuel Anselmi e Gian Maria ...

Il Paese dei troppi campanili scorda sempre la Valle d'Aosta : Una coalizione anche per le Olimpiadi. Tre contro tutte. Milano, Torino e Cortina sono le nostre candidate per i Giochi invernali del 2026. Sorelle d'Italia per sfidare le sei rivali, l'austriaca Graz,...

Il grido d'allarme dei sindaci della Valle Strona : "Anche la nostra strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

Fiorentina - la fase due dei Della Valle : Chiesa - Badelj e non solo... : I Della Valle e il loro rilancio, ne scrive Il Corriere dello Sport . Tentativo per trattenere assolutamente Chiesa , almeno per un anno, magari pure Badelj , che ci sta pensando. Conferma Della squadra giovane , inserimento di altri ragazzi Della Primavera ma ...

Virginia Vallejo - ex volto della tv colombiana ed ex amante del dei narcos : 'Il mio Pablo Escobar così amato - così odiato' : Nel luglio del 2006 un'elegante signora cinquantasettenne arriva a Miami, scortata dagli agenti della Dea che l'hanno prelevata a Bogotá. Anche se le sette valigie con cui viaggia, piene di vecchi ...

Trenitalia e Fondazione Fs - studio collegamento Punta Raisi-Valle dei Templi : Teleborsa, - Dall'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento. Il collegamento potrà essere attivato una volta completati gli interventi sull'anello ferroviario ...