La sorellastra di Meghan non è invitata al royal wedding e lancia un

Meghan Markle - incidente stradale per la sorellastra colpa dei paparazzi : A turbare la serenità di Meghan Markle prossima moglie del principe Harry d’Inghilterra non sono solo le condizioni di salute del padre, ma adesso anche l’incidente per colpa dei paparazzi – sembrerebbe – alla sorellastra Samatha Grant. A riportare la notizia è il sito americano TMZ, secondo il quale la donna è attualmente in ospedale per le numerose ferite e persino una frattura al piede. Il racconto dell’incidente ...

La sorellastra della Markle torna all'attacco : "Sono americana - Meghan non può togliermi la libertà di parola" : La sorellastra di Meghan Markle non si arrende e torna ad attaccare sua sorella. Dopo la polemica famigliare che ha seguito l'annuncio dell'assenza (volontaria o meno, ancora non è del tutto chiaro) del padre della fidanzata del principe Harry al matrimonio reale, l'ultimo exploit di Samantha Grant Markle è contenuto in un video pubblicato dal sito TMZ. Nel filmato, la donna si rivolge alla sorella dicendole che non ha il diritto ...

"Nostro padre escluso dal matrimonio reale per colpa di Meghan". La sorellastra grida al complotto : Samantha Grant Markle, 52enne sorellastra di Meghan Markle, attrice e fidanzata del principe Harry, è tornata all'attacco. Dopo aver scritto un libro dall'eloquente titolo The Diary of Princess Pushy's Sister (Il diario della sorella della principessa arrivista) mirato a rivelare il lato oscuro della bella Meghan, la donna sembra non volersi dare per vinta e, dopo la notizia della mancata partecipazione del padre della sposa all'imminente ...

La rabbia della sorellastra di Meghan : «Al matrimonio invita sconosciuti e non la famiglia» : «Ambiziosa e arrampicatrice sociale». Così Samanta Grant, secondo i tabloid americani, avrebbe definito la sorellastra Meghan Markle, futura sposa del principe Harry. Un’etichetta poco nobile alla quale, nelle ultime ore, ha fatto seguito un lungo sfogo su Twitter della stessa Grant, infuriata per non aver ricevuto l’invito al Royal Wedding. «Non è una questione di vicinanza, visto che alle nozze ha invitato più di mille sconosciuti», ha scritto ...

'La famiglia Markle attende gli inviti alle nozze. Nessuno l'ha ancora ricevuto' - polemica dalla sorellastra di Meghan : Un detto vecchio come il mondo recita "Parenti serpenti". E spesso siamo costretti a constatare che i detti affermano il vero. Quante volte ... Continua a leggere su radio 105