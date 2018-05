La sfida di portare la storia di Maometto al cinema : Malgrado i ripensamenti delle istituzioni religiose islamiche Mustafa Akkad riuscì a girare il film con l’aiuto di Gheddafi. Ma non è scampato agli estremisti di Al Qaeda. Leggi

Emanuele Blandamura - l’impresa della vita per riportare il Mondiale in Italia : che sfida a Ryota Murata! : Serve l’impresa della vita nell’appuntamento più importante, bisogna tirare fuori gli artigli e cercare di sbranare l’avversario, si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Emanuele Blandamura ha aspettato questo momento per tutta la carriera, da quando è salito sul ring per la prima volta ormai venti primavere fa si è ripromesso che avrebbe combattuto per laurearsi Campione del Mondo e dopo un lungo peregrinare il sogno ...

Emanuele Blandamura vuole riportare il Mondiale in Italia! Che sfida a Murata - a mezzo secolo dalle imprese di Benvenuti : tutti gli italiani Campioni del Mondo : Emanuele Blandamura vuole riscrivere la storia della boxe italiana e consacrarsi per l’eternità. Sioux salirà sul ring domenica 15 aprile per sfidare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: a Yokohama (Giappone) il 38enne affronterà il padrone di casa detentore della cintura con l’obiettivo di salire sul tetto del Pianeta. Nella storia del nostro pugilato, soltanto tre italiani sono riusciti a laurearsi Campioni del Mondo in ...