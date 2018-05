La sfida dell' assistenza in casa | Fondi alle famiglie dei malati

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ DIretta - Nek e la sfida della birra : Vuoi scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:28:00 GMT)

La nuova sfida delle banche : liberare i debiti «incagliati» : La nuova priorità per le banche italiane nel 2018? Gestire e smaltire le inadempienze probabili, quelli che nei bilanci vengono registrati come Utp, acronimo di 'unlikely to pay'. Ovvero i crediti di ...

Stefania Pezzopane entra nella casa del Grande Fratello : «Guido la sfida delle piccolette - Simone ti amo» : Simone Coccia è uno dei nominati della quinta puntata del Grande Fratello , per lui c'è una bellissima sorpresa: la fidanzata Stefania Pezzopane entra nella casa perchè ha delle cose da dirgli. Nina ...

Volley femminile - Nations League 2018 : stanotte l’esordio dell’Italia! Le giovani azzurre sfidano la Turchia di Guidetti : Questa notte (ore 00.00) l’Italia farà il proprio debutto nella Nations League 2018 di Volley femminile, la neonata competizione internazionale che sostituisce il Grand Prix. A Lincoln (USA) le azzurre affronteranno la Turchia in un match importante per sondare le ambizioni della nostra Nazionale e che mette in palio punti preziosi in ottica Final Six (anche se il torneo è molto lungo visto che prevede ben quindici incontri spalmati in ...

Manifest - la serie Tv della NBC che sfida Lost (VIDEO) : Manifest è la nuova serie Tv firmata NBC che ci riporta in atmosfere già conosciute con Lost, uno degli show cult di tutti i tempi. Un viaggio nato dal genio di Robert Zemeckis e Jack Rapke e che mira a trasmettere un messaggio di speranza e destino. Il cast presenta diversi volti noti a livello internazionale, con una sceneggiatura di Jeff Rake. La produzione di Manifest è invece a cura di Warner Bros Television e Compari ...

Fa un appello sui social e lancia la sfida : vola gratis dalla sua ragazza con i retweet delle star : C.J. Poirier, diciannovenne di Clarkston, e Becca Warren, canadese di Corner Brook, si sono innamorati su internet e non si sono mai incontrati. Per coronare il loro sogno d'amore hanno lanciato una sfida ad Air Canada per ottenere dei biglietti per volare gratis. Rispondono all’appello i campioni di pattinaggio artistico.Continua a leggere

Premier - i risultati della 38giornata in diretta LIVE : sfida a distanza Liverpool Chelsea per la Champions : Corsa Champions, la situazione LIVErpool e Chelsea sono chiamate all'ultimo appello dell'anno in Premier League. La corsa al titolo è già definita da molto tempo, così come anche il secondo posto ...

Atalanta-Milan - le chiavi tattiche della sfida : Nell'economia di squadra rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la squadra di Gasperini, proprio grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche, uniche non solo nella rosa dell'...

Iraq al voto - prime elezioni dopo l'Isis/ sfida Usa-Iran : paura di violenze delle cellule jihadiste : Iraq al voto, prime elezioni dopo la vittoria sull'Isis. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Merkel : "L'Italia affronta grande sfida dell'immigrazione" : ... privilegi e miopi esercizi di sovranità per un orizzonte di unità che sappia valorizzare le differenze e perseguire un destino di pace e di sviluppo per il mondo'. E' questo il compito che il ...

La sfida delle notizie di qualità : Da oggi La Stampa offre ai propri lettori una veste grafica che valorizza le notizie di qualità. In un mondo che cambia a sorprendente velocità andiamo incontro all’esigenza di offrire strumenti competitivi per comprendere le trasformazioni in corso: facilitando la lettura di notizie capaci di rispondere agli interrogativi su quanto avviene attorno...

Dazi - Trump sfida l'Europa e il mercato dell'auto (e all'Italia potrebbe costare caro) : Nel suo incontro di ieri con le case automobilistiche, il presidente americano Donald Trump ha proposto Dazi del 20% sui veicoli importati negli Stati Uniti; su questi veicoli ricadrebbero anche standard sulle emissioni più...

Amici 17 - sfida Emma vs Carmen : i commenti del mondo dello spettacolo : ROMA Bisognerà aspettare il sesto Serale di Amici per scoprire come si concluderà la sfida Emma vs Carmen. Fortemente voluto da Rudy Zerbi, il duello canoro ha infiammato la scorsa puntata, lasciando ...