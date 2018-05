La sfida della De Vito | ' Moresche nera a metà'

I timori della stampa estera per il governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

BPCO : nuovi modelli di presa in carico e terapie di associazione per vincere la sfida della mancata aderenza : Un paziente su tre con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) non aderisce alla prescrizione medica [1], complici, tra gli altri, la necessità di assumere quotidianamente più farmaci e la difficoltà ad usare in maniera corretta diversi device (erogatori). L’aderenza resta bassa anche dopo gli episodi di riacutizzazione, con una riduzione della sopravvivenza a cinque anni dal ricovero. Per superare questa criticità sono auspicabili ...