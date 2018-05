La Roma piange Anzalone

Amore - violenza e sintetizzatori. Il volume 2 dei Baustelle convince Roma ma non la fa piangere : "Basta con l' Amore . Facciamoci del male". La migliore recensione del volume 2 di L' Amore e la violenza dei Baustelle la fa Francesco Bianconi dal palco dall'Atlantico di Roma . È passato poco più di un anno dal primo volume , il lato A - si direbbe - di un progetto troppo grande per essere racchiuso in 12 tracce. In queste nuove, scritte durante il tour trionfale del 2017, rimane evidente la nota "oscenamente pop", certo, ma ...

Non piangere Roma : esiste un'epica dell'autogol : Insomma, non siamo messi (con la m minuscola) bene in Champions League. Il doppio confronto con la Spagna, e siamo solo all'andata, è finito 7-1 per loro: Juve-Real 0-3, Barcellona-Roma 4-1. Una catastrofe. Non solo fuori dal mondiale in Russia, ma addio, ai quarti, pure in quella che un tempo era la Coppa dei Campioni: per carità, il calcio non è una scienza esatta, i miracoli possono capitare, ma la ragione ci vuole al ...