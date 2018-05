La prevalenza del cafone Ecco perché ha trionfato

ilgiornale

: RT @Gengiskan73: 'l’affermazione del principio della prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, in analogia al modello t… - ivanl1987 : RT @Gengiskan73: 'l’affermazione del principio della prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, in analogia al modello t… - mororosso : La qst della prevalenza del diritto costituzionale IT su quello UE presente nel patto @luigidimaio @matteosalvinimi… - Gianna81635097 : @publio71 @TopaM79 Sul dopoguerra con la ricostruzione il lavoro c' era e in prevalenza manuale..i contadini erano… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sono ovunque. Urlano al telefono dei loro trascurabili accadimenti nella carrozza del treno ad alta velocità alle sette del mattino, dopo aver fatto lungamente trillare la cavalcata delle valchirie suonata alla pianola Bontempi. Si siedono a metà di due posti nella metropolitana affollata occupandoli entrambi, incuranti degli sguardi afflitti delle vecchine rimaste in piedi. Saltano le file. Parcheggiano in seconda fila (a Roma anche in terza). Allungano i piedi sul sedile davanti. Non ringraziano se li beneficiate di una piccola cortesia. Utilizzano il breve potere garantito da una mansione purchessia per umiliare il prossimo. Emanano cattivi odori, cattive parole, cattivi pensieri, cattive intenzioni. Sono i cafoni. Sono sempre gli altri, ma spesso siamo anche noi. Sono mutanti e geneticamente indistruttibili. Li trovi sui treni, per strada, alla posta, a scuola, in aeroporto, in ...