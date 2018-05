La polizia belga spara al furgone dei migranti | morta una bimba di 2 anni

ilgiornale

: RT @Togg_: La polizia belga ha sparato e ucciso una bambina curda che si trovava dentro un camioncino che ha forzato un posto di blocco: h… - classe_tumblr : RT @Togg_: La polizia belga ha sparato e ucciso una bambina curda che si trovava dentro un camioncino che ha forzato un posto di blocco: h… - vannisantoni : RT @Togg_: La polizia belga ha sparato e ucciso una bambina curda che si trovava dentro un camioncino che ha forzato un posto di blocco: h… - patricelumumb19 : RT @Togg_: La polizia belga ha sparato e ucciso una bambina curda che si trovava dentro un camioncino che ha forzato un posto di blocco: h… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Laha ucciso accidentalmente unacurda di appena due. È successo ieri pomeriggio, ma solo oggi c'è la conferma dell'autopsia: la piccola èa causa di un proiettile.Gli agenti hannoto a per le strade di Mons durante l'inseguimento a uncarico di- 30 curdi tra cui 4 minori - che stavano sfuggendo ai controlli.Come racconta La Stampa, a rivelare l'esito dell"autopsia è stato oggi il procuratore Frederic Bariseau, che ieri aveva dichiarato che la"non eraa causa dellatoria", ma per una malattia o per una manovra brusca dell'autista del mezzo che aveva sbalzato la piccola all'interno del veicolo. Bariseau non ha comunque confermato che il proiettile che ha colpito laè stato esploso dalla