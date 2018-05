La musica pop? È sempre più triste E il rock in via d' estinzione

Glamour Pop Up - tra moda e musica : Segnate in agenda queste date: 19 e 20 maggio perché Glamour ha deciso di inaugurare la bella stagione estiva e di shopping con un temporary store allestito in piazza Gae Aulenti a Milano per scoprire le ultime tendenze moda e celebrare la musica in occasione di Piano City Milano. All’interno di Glamour Pop Up saranno esposte le novità estive selezionate dalla rivista dei brand aderenti all’iniziativa: Alexandra Alberta Chiolo, CALVIN KLEIN ...

Assegnati a Castiglione gli spazi pubblici destinati alle associazioni : nasceranno centri per l'escursionismo - la musica popolare e il ... : ... oltre a rigenerare i locali, a promuovere corsi di recitazione, di dizione, di fumetto e a incrementare la loro principale attività, ossia la scrittura e messa in scena di spettacoli teatrali di ...

Trap - hip hop - rock - pop - le nuove leve che rendono il Concertone il migliore di sempre - musica - Spettacoli : Il miglior Concertone del Primo Maggio da anni. Non c'è dubbio. E soprattutto una splendida occasione per fare i conti con 'la Musica che gira intorno', quella che i ragazzi delle giovani generazioni ...

INCIPIT SUITE/ "Telepathy" : musica popolare - influenze iberiche e rigore classico del duo chitarristico : Tra musica iberica, classica, popolare, jazz e altri un duo chitarristico (Marco Di Meo e Roberto Gargamelli) rilascia un innovativo esempio di uso delle chitarre. ALESSANDRO BERNI(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:11:00 GMT)KENDRICK LAMAR/ Il Premio Pulitzer al rapper americano: la vittoria della cultura afroamericanaCARLOT-TA/ "Murmure": viaggio mistico nelle oscurità dell'animo

Primo maggio - c è Gianna Nannini 'Il festival lo chiamo rock e per rock intendo popolare' - musica - Spettacoli : Colpo a sorpresa alla conferenza stampa di presentazione del Concertone del Primo maggio di piazza San Giovanni a Roma. Gianna Nannini si è presentata con le stampelle, per l'incidente al ginocchio ...

Il musicista-magistrato : "La musica napoletana unisce i popoli - ecco NeaCo'" : Tradotto: " A' Tazza 'e cafè , del 1919, diventa un reggae: sappiamo che il miglior caffè del mondo si beve a Napoli ma è in Giamaica che cresce la migliore pianta di caffè del mondo". " O' surdato '...

Dietro le quinte di «Mary Poppins» - un musical davvero supercalifragilistichespiralidoso : Scenografie spettacolari, costumi bellissimi (più di cinquecento tra abiti, parrucche e scarpe), attori bravissimi (a partire dai più piccoli), musica dal vivo ed effetti davvero «speciali», in grado di stupire anche il più scettico degli spettatori: Mary Poppins è il musical più supercalifragilistichespiralidoso mai prodotto in Italia. E non solo perché quella è la famosa parolona «magica» coniata dalla protagonista, la tata nata dalla penna di ...

Il nuovo album de Il Volo sarà una scommessa sul pop e la musica latino-americana : una svolta decisiva per la carriera del trio : Le ultime indiscrezioni sul nuovo album de Il Volo: una svolta decisiva per la carriera internazionale del trio. Il settimanale Chi ha raggiunto il trio di tenori e il manager Michele Torpedine, e ha rivelato alcuni indizi importanti sul prossimo album de Il Volo, di cui ancora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. Quel che è certo, stando agli indizi di Chi, è che il nuovo album de Il Volo avrà una veste pop del tutto nuova, ...

Dopo lo sport - la musica. Stelle del K-pop in concerto a Pyongyang - ma viene escluso 'l'incontrollabile' Psy - : Prima volta in oltre un decennio per favorire il disgelo, mentre ci si prepara per l'incontro tra i leader delle due Coree il prossimo 27 aprile

Camila Cabello - nuova Miss Record della musica : «Ma non sono una popstar» : Non intendo allontanarmi dal mondo, perché così facendo resti solo, diventi fragile e perdi la sincerità. Io sono attaccatissima alla famiglia. Come ha appena visto, mia mamma mi ha aiutato a ...

