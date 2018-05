La metamorfosi di un finto ex Ora farà lo sceicco fra i pali

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) Voulez vous jouer avec moi? A Buffon, in francese, non devi neanche mettere accenti strani. A Parigi lo pronunceranno perfettamente. Mentre il presidente Andrea Agnelli snocciolava i numeri di una carriera da numero 1, Gigi Buffon aveva la commozione di chi è in trappola tra passato e futuro, tra noto e ignoto. Qualcosa di certo: il capitano azzurro ha chiuso con l'Italia in tutti i sensi. Domani percorrerà il tappeto rosso all'Allianz Stadium, ma il 4 giugno non vestirà l'azzurro nella partita delle vedove del Mondiale, contro l'Olanda. Gliel'avevano confezionata su misura, nel suo stadio, ma poi è arrivata l'orda social contro la sua convocazione per le amichevoli di marzo. Gigi non si è sentito difeso. Non sarebbe stato possibile con una Federcalcio allo sbando, senza presidente, ct e linea politica. Come cantava Venditti: "Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto".La Juventus gli ha ...