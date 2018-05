La ' lady' più anziana sulla terra ha 129 anni ed è infelice e scontenta

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Data di nascita 1 giugno 1889. Segni particolari:. Koku Istambulova, prossima a compiere 129, è la donna più longeva dellaVIDEO. Potrebbe essere considerata un'enciclopedia vivente: c'era quando Nicola II, ultimo zar della Grande Russia, ha dovuto abdicare, è sopravvissuta alla guerra civile, a due guerre mondiali, e a tanti di quegli accidenti di ogni genere che hanno stroncato in ogni parte del globo innumerevoli vite nei tre secoli che lei sola ha attraversato. Aveva 102quando c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica. Eppure vive questo suo eccezionale primato con sconsolata rassegnazione. Considera la vita una punizione divina ed un demerito essere trattenuta, come fosse agli arresti, quaggiù in. E' proprio vero che nessuno è mai contento della propria condizione. Il segreto di una vita longeva: infelicita' costante Sembra un ...