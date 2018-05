La Juve corre su Darmian E c' è il contatto per Filipe Luis

Mattarella : «Io arbitro - serve correttezza dei giocatori» L’incontro con Juve e Milan : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Juve - folta concorrenza per Bellerin : Secondo Sport , Chelsea , Barcellona e Manchester United sono interessate al terzino dell' Arsenal . Il quotidiano catalano è sicuro: il terzino 23enne, nel mirino della Juventus , lascerà i Gunners a fine ...

Juve-Napoli - Rocchi : “sfida corretta” : “Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere soddisfatti. Cosa mi ha colpito di più? La tensione in campo era tanta, si percepiva benissimo anche nei calciatori. Ogni momento, ogni situazione poteva essere decisiv”. Così Gianluca Rocchi, l’arbitro di Juventus-Napoli, ...

La Juve frena - il Napoli corre : campionato riaperto : E questo, con lo scontro diretto alle porte, apre tutta una serie di scenari inimmaginabili fino a poche ore fa, a testimonianza che il nostro campionato non sarà il più bello del mondo ma è ...

Juventus - ipoteca sul campionato. Titolo corre in Borsa : TeleBorsa, - Variazioni con segno più per i titoli Juventus, che guadagnano 1,47 punti percentuali. A seguito della vittoria di ieri per 3-0 sulla Sampdoria i bianconeri hanno aumentato a sei punti il ...

Juve - concorrenza di Milan e Inter per un esterno brasiliano : Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport , Inter e Milan avrebbero messo gli occhi sull'ala del Vasco da Gama Paulinho . Il brasiliano classe 2000 piace anche a Juventus , Paris Saint-Germain e Atletico Madrid . Il club brasiliano ha ...

Claudio Amendola : "Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo : da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me uno Juventino" : "Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto Dire degli ultimi trenta". Claudio Amendola non fa marcia indietro. Durante la trasmissione "L'Aria che tira", l'attore romano, storicamente uomo di sinistra, aveva elogiato il leader del Carroccio. In molti hanno criticato le sue parole, tra questi anche Aldo Grasso al quale Amendola ha voluto personalmente rispondere con una lettera ...

Serie A ai raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...