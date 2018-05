La frase sessista di Favoloso e le non scuse di Mediaset | Selvaggia Lucarelli twitta

Maglietta di Luigi Favoloso - la frase sessista/ Grande Fratello 2018 : dalla tv al tribunale? : Maglietta di Luigi Favoloso, la frase sessista che gli è costata la squalifica dal Grande Fratello 2018: Selvaggia Lucarelli pronta a portarlo in tribunale.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:08:00 GMT)

Grande Fratello – Clamoroso : ecco la frase sessista che ha fatto espellere Luigi Favoloso : Luigi Favoloso è stato espulso dalla casa del Grande Fratello 15, l’ex concorrente del reality accusato di aver scritto una frase sessista sulla sua maglia durante la notte Luigi Favoloso ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello come peggio non avrebbe potuto. L’ex concorrente del reality, fidanzato di Nina Moric, prima ha visto la compagna dentro la Casa di Cinecittà (vedi qui) e poi è stato espulso a causa di un ...

Luigi Favoloso : ecco la frase sessista scritta sulla maglietta! : La quinta puntata del Grande Fratello è stata intrisa di colpi di scena. Dopo l’ingresso di Nina Moric nella casa, Luigi Favoloso ha deciso di abbandonare il gioco. Prima però Barbara D’Urso gli ha comunicato di essere stato squalificato per aver scritto una frase sessista su una maglia. Scopriamo di cosa si tratta!-- Qualche giorno fa vi avevamo rivelato che Luigi Favoloso avrebbe abbandonato la casa del Grande Fratello. Il motivo? ...

Sampdoria - bufera su Ferrero per frase sessista. Le atlete 'Figc prenda provvedimenti' : GENOVA - Un altro scivolone per Massimo Ferrero, eccentrico presidente della Sampdoria. 'La porta è come una donna: non va discussa, va penetrata!'. Questa è la frase-shock pronunciata al termine del ...