La fine di un' era | addio al vecchio calcio

La Spezia - bimbo di 3 anni cade da una finestra al terzo piano : ricoverato a Firenze : Un bimbo di tre anni è precipitato dalla finestra di casa, a Ceparana, in provincia di La Spezia. A dare l'allarme la mamma, che era in casa con lui. Il piccolo, che non era cosciente, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

Il Confine/ Al via la miniserie di Rai 1 - video e anticipazioni 15 maggio : "un modo di vivere che non tornerà" : Il Confine, anticipazioni del 15 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Tre ragazzi di Trieste vivono amori segreti e proibiti, nel sottofondo della Prima Guerra Mondiale.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:28:00 GMT)

Il Confine : Stasera e domani su Rai1 la mini Serie TV di Carlo Carlei : Il film in due appuntamenti, racconta il dramma della Prima Guerra Mondiale, visto attraverso gli occhi di tre giovani amici interpretati da Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.

Il confine : il dramma della Grande Guerra stasera e domani su Rai1 : Il confine, trama prima puntata: Emma aspetta un bambino stasera e domani andrà in onda alle 21:25 su Rai1 Il confine, una miniserie in due puntate diretta da Carlo Carlei con Filippo Schicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz e Massimo Popolizio nei panni del generale Cadorna. Il confine racconta il dramma della Prima Guerra mondiale attraverso gli occhi di tre giovani amici: Bruno, Emma e Franz. La Grande Guerra, durata tre anni, dal ...

Il Confine - Alan Cappelli Goetz a Blogo : "Franz? Interpretare un personaggio così era il mio sogno nel cassetto!" (Video) : Alan Cappelli Goetz è uno dei protagonisti de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attore italo-belga a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie.prosegui la letturaIl Confine, Alan Cappelli Goetz a Blogo: "Franz? Interpretare un personaggio così era il mio sogno nel cassetto!" (Video) pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 06:37.

Rivoluzione Poste Italiane : consegne dei pacchi la sera e anche nel fine settimana - ma non solo : Perché andare in giro per negozi a trovare i prodotti che interessano al prezzo più conveniente quando lo stesso si può ormai fare comodamente seduti sul divano di casa semplicemente con uno smartphone? E’ questo uno dei fattori principali che ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione capillare dell’e-commerce con la nascita di piattaforme di vendita online che offrono cataloghi con milioni di prodotti di ogni genere, andando ...

Il sì del principe Harry metterà fine al passato di Meghan Markle? : Il grande giorno sta arrivando, fissato per il 19 maggio alle ore 12:00, sarà per il principe Harry e l'ex modella Meghan Markle il più importante della loro vita; ma il sì che diranno davanti all'altare, cancellerà le ombre che potrebbero offuscarlo? L'evento dell'anno, così considerato dai media mondiali, verrà celebrato nel castello di Windsor all'interno della chiesetta di San Giorgio, luogo considerato sacro e che il 21 dicembre del 1984 ...

Maria Elena Boschi 'fine di mondo' : sul terrazzo in abitino da sera - gonna corta - pizzo e tacchi altissimi : Una Maria Elena Boschi 'bellezza da cartolina'. L'ormai ex sottosegretaria si gode le trattative di governo tra Lega e M5s da lontano, come Aventino Pd impone. Il suo colle però è lontano da Roma: è ...

Francia - pattuglie anti migranti al confine con l’Italia : la magistratura indaga sulle operazioni di Generazione identitaria : Il procuratore della Repubblica di Gap, comune del sud est della Francia, ha annunciato due giorni fa l’apertura di un’indagine preliminare sulle azioni anti migranti dell’organizzazione di estrema destra Generazione identitaria. In un comunicato il procuratore Raphaël Balland – riporta il giornale Le Dauphine – ha spiegato di aver delegato la Gendarmeria del dipartimento Hautes-Alpes per verificare se il gruppo abbia violato la ...

Enrica Bonaccorti/ Che fine ha fatto? Sacrificata la carriera per la famiglia... (Domenica In) : Enrica Bonaccorti, la famiglia messa davanti alla carriera? La conduttrice rimane comunque tra i volti noti più amati dal pubblico italiano, ecco perchè... (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 03:46:00 GMT)

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e Francesco Laporta! : Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani ...

Ecco i principali appuntamenti che animeranno il nostro fine settimana : Ci stiamo avvicinando alla metà di maggio e, nonostante un clima imprevedibile, tra giornate tiepide e altre colpite dal maltempo, in provincia di Savona si respira già la voglia di estate. Ecco i ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili era già a conoscenza della fine tra Paola di Benedetto e Francesco Monte? : E' una Paola di Benedetto infuriata quella che ritroviamo dopo il servizio di Striscia la Notizia mandato in onda ieri sera, riguardo alcuni sospetti sulla storia tra Matteo Gentili e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 13. Partiamo dall'antefatto: la trasmissione di Antonio Ricci ha puntato il dito contro il Grande Fratello, riprendendo la conversazione tra Gentili e la sua attuale fiamma, Alessia Prete, in cui l'argomento era la fine ...

Milano - bimbo di 3 cade dalla finestra per recuperare la pallina e muore - Ultime Notizie Flash : A Milano, un bambino pakistano di tre anni è precipitato dalla finestra nell'intento di recuperare la sua pallina, caduta di sotto