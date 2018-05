Kebab condito con salse e ' parassiti' | locale chiuso

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il profumo che esce dai negozi die l'atmosfera che riporta ai luoghi originari di questi cibi, giocano a favore spesso del desiderio di entrare ad assaggiare quello che all'interno si cucina. Ma possono capitare a volte anche episodi spiacevoli. A Romaun negozio diÈ accaduto a Roma nord, nel quartiere Prima Porta che mercoledì 16 maggio i militari della compagnia Roma Cassia, con l'ausilio dei Carabinieri del N.A.S., abbiano scelto 5 attivita' commerciali in zona, per effettuare controlli circa la regolarita' degli alimenti venduti e prodotti. Si sono diretti appunto in 5 attivita' di commercio, dove hanno trovato gravi infrazioni alla legge in materia di sanita' e lavoro. La situazione più fatiscente è stata rilevata in un negozio di, dove la carne era completamente invasa da. Per questo motivo il proprietario dell'esercizio è stato ...