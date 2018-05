Juventus | l’addio di Buffon | la lettera del portiere | indicazioni per il futuro

calcioweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ilha annunciato l’addio allain conferenza stampa, adesso il numero uno si prepara per nuove sfide. Ecco il lungo post sul profilo Facebook: “6111. Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che è diventata una seconda pelle. Una pelle che ho indossato, amato e rispettato. E che ho custodito e protetto con tutto me stesso. Con tutti i miei limiti, ma anche con tutta la passione che mi ha sempre accompagnato. Con domani si conclude un percorso. Termina un libro che abbiamo scritto insieme. L’emozione è tanta. Troppa. Comincerà inevitabilmente un percorso nuovo. Un libro nuovo. Deve cominciare. Per lache rimarrà oltre qualunque ...