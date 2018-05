Juventus | Del Genio attacca Buffon | “Non lo stimo Cambio canale quando vedo…”

GIGI BUFFON - ADDIO ALLA Juventus : SMETTE/ La lettera di Totti : agente del portiere chiarisce frasi sul Pupone : GIGI BUFFON ADDIO, Francesco Totti gli scrive: “Caro GIGI, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali”. La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero, pubblicata oggi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:39:00 GMT)

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore dell’anno della Juventus : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come giocatore dell’anno del club bianconero: si tratta di Gonzalo Higuain! Seguici su Instagram! Ci sono un po' di motivi per cui @G_Higuain è "#MVP of the year powered by @EA_Fifa_Italia ". Ve ne diamo una dimostrazione. https://t.co/4MjWs0Ctem pic.twitter.com/1u6RVZe88T — JuventusFC (@Juventusfc) May […] L'articolo Fifa 18: Gonzalo Higuain è il ...

Festa scudetto della Juventus : il programma : Un altro doblete , scudetto e Coppa Italia, , un'altra Festa per le vie di Torino. Sabato 19 maggio, dopo l'ultima partita della stagione contro l'Hellas Verona, la Juventus festeggerà con i suoi ...

Asamoah : 'Orgoglioso di avere fatto parte della Juventus - all'Inter per la famiglia' : ... Massimiliano Allegri e Antonio Conte', sottolineando anche l'onore di 'aver giocato con leggende del calcio e con alcuni dei migliori giocatori al mondo'. In chiusura il ringraziamento ai dirigenti ...

Asamoah lascia la Juventus : la commovente lettera del futuro interista : Ultimi giorni da calciatore della Juventus per Asamoah, l’esterno pronto ad una nuova avventura, quella con la maglia dell’Inter. Sono state stagioni importanti per il calciatore, addio doloroso ma inevitabile con la Juventus, le parti hanno deciso per il divorzio. Adesso Asamoah ha deciso di scrivere una lettera d’addio: “Ciao Juve, me ne vado per una scelta di vita ma porterò sempre nel cuore il ricordo di questi ...

Asamoah scrive ai tifosi della Juventus : il commosso addio del ghanese : Kwadwo Asamoah lascerà la Juventus al termine della stagione dopo numerosi successi ottenuti con la maglia bianconera: pronto a passare all’Inter “Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato difficile prendere questa decisione perché sono immensamente orgoglioso degli anni passati qui e di aver fatto parte della Juventus. Ogni singola persona di questo club avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore, dai miei compagni ai ...

Sindaco San Lorenzello : “Festa della Juventus in centro? No - sono liquame” : La Juventus ha conquistato lo scudetto, settimo titolo consecutivo dopo il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma, adesso la festa nel match casalingo contro il Verona. Non ci sarà alcuna festa invece a San Lorenzello, comune campano in provincia di Benevento: il Sindaco Antimo Lavorgna ha risposto così: “Ho inteso dare una risposta goliardica anche per stemperare il clima tra juventini e napoletani. Null’altro… Confesso ...

Buffon lascia il mondo del calcio e la Juventus : L'unica certezza è che Gigi non abbandonerà mai il mondo del calcio, nel senso che, anche se dovesse smettere, si dice pronto ad aiutare la sua squadra con un ruolo secondario, ad esempio dalla ...

Ecco perché la nuova maglia della Juventus non piace ai tifosi : 1 di 4 Successiva TORINO - La Juventus ha presentato la nuova maglia 2018-2019, ma deve confrontarsi con il parere negativo dei tifosi. A una buona parte di loro non è piaciuta l'idea di riproporre la ...

“È lui il mio erede”. Gigi Buffon lascia la Juventus. Il triste addio del portierone dopo 17 di successi : Si è presentato in sala conferenze poco dopo le 11.30. Il sorriso a tratti forzato, una camicia bianca e una giacca blu. Al suo fianco il presidente della Juventus Andrea Agnelli. dopo 17 anni Gigi Buffon dice addio alla Juventus. “E’ una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento – dice il numero uno azzurro – Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto ...

Juventus : comincia l'era di Szczesny - il n.1 sposato con la star della musica polacca : Il dopo-Buffon è già iniziato. «Gli eventi di questa stagione non fanno cambiare la programmazione della società: sappiamo che il prossimo anno la porta della Juventus sarà gestita da Szczesny». ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Buffon - la conferenza stampa LIVE : la decisione del portiere della Juventus : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivo il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalista presenti per l’annuncio di Buffon. A breve la conferenza stampa in diretta su ...

Infortunio Spinazzola / Rottura del legamento e lungo stop - ora la Juventus sulle fasce è nei guai! : Infortunio Spinazzola, il terzino è stato operato per la Rottura del legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori a lungo. La Juventus ora è nei guai perché contava molto su di lui.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:04:00 GMT)