Juventus | Allegri | Altissima percentuale che resti qui

Juventus - Allegri svela il suo futuro in conferenza stampa : “le probabilità di rimanere sono altissime” : Massimiliano Allegri ha svelato in conferenza stampa come le probabilità di rimanere sulla panchina della Juventus sono altissime Vigilia dell’ultima partita di campionato per la Juventus, che ha già conquistato domenica scorsa all’Olimpico il settimo scudetto consecutivo. Il pareggio ottenuto contro la Roma ha messo fine alla corsa scudetto, obbligando il Napoli ad accontentarsi del secondo posto dopo un duello all’ultimo ...

Juventus - Marotta punta Pallegrini. Pronto il pagamento della clausola : Juventus, Marotta- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Roma sarebbe pronta ad incontrare Lorenzo Pellegrini e il suo agente per tentare di definire il rinnovo contrattuale e l’eliminazione dell’attuale clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Marotta ALLA FINESTRA Occhio agli […] L'articolo ...

Juventus - mega rivoluzione per tenere Allegri : ecco i nomi Video : La Juventus è riuscita a conquistare il suo settimo scudetto di fila, un risultato storico, considerando anche che è il quarto double consecutivo. Il club bianconero sta facendo la storia del calcio italiano anche grazie al suo tecnico Massimiliano Allegri. Il futuro di quest'ultimo, però, è ancora assai incerto, dal momento che su di lui ci sono vari club della Premier League, in particolare l'Arsenal che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro. ...

Juventus - Nedved / "Lo Scudetto merito di Allegri e dei ragazzi. Il Napoli è stato bravissimo a stimolarci" : Juventus, Nedved: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:41:00 GMT)

Serie A Altobelli : «Scudetto Juventus? Allegri è un fenomeno» : ROMA - " Allegri è un fenomeno, è un allenatore forte e moderno che in 4 anni ha ottenuto tantissimo. E' grande gestore di uomini e sa affrontare al meglio i momenti difficili. Ha saputo togliere ...

Juventus - Marotta : "Lo scudetto più difficile"/ Su Allegri : "Credo che resterà qui. Donnarumma e Perin..." : Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:26:00 GMT)

Roma-Juventus - Allegri sul settimo scudetto : "Ciclo irripetibile" : L'uomo della storia bianconera esalta il gruppo: ''Vittoria dei ragazzi, bravi a resistere emotivamente agli eventi. Uomo simbolo? Pinsoglio''

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Juventus - Marotta : "Allegri continua. Dybala resta - Pjaca torna. Mandzu deve valutare" : Si accinge a vincere di nuovo la Champions e per la cronaca ricordo che siamo stati gli ultimi ad eliminare il Real negli ultimi cinque anni. Oggi è in assoluto la squadra più forte al Mondo". Per ...

Juventus - Allegri : 'Ora tutti al mare. Futuro? Se non mi mandano via - resto' : Lo scudetto bianconero, il settimo consecutivo, il quarto di fila con Max Allegri in panchina. Trionfo della Juventus in campionato arrivato dopo il pareggio per 0-0 dell'Olimpico contro la Roma, poi ...