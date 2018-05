Juve | a Vinovo irrompe il wrestling | Dybala vuole la foto coi divi Wwe

Tim Cup : la Juve si allena a Vinovo : Ultima sessione di allenamento a Vinovo per la Juventus prima della partenza per Roma, dove domani sera giocherà la finale di Coppa Italia contro il Milan. La squadra lascerà Torino verso l’ora di pranzo, mentre alle 16 i bianconeri saranno ricevuti insieme al Milan dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 18 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon. Buone notizie dal campo di allenamento: Mandzukic sarà ...

Juve - gli ultrà a Vinovo : “Tirate fuori i c…” : Juve, gli ultrà a Vinovo: “Tirate fuori i c…” La Juventus è al lavoro a Vinovo per preparare la sfida di sabato sera contro l’Inter. E fuori dal centro di allenamento si sono radunati numerosi ultrà… Continua a leggere

Real-Juve - Benatia risponde con un insulto alla satira di Crozza : “Imbecille - ti aspetto a Vinovo” : “Imbecille, testa di c…, ti aspetto a Vinovo”. Per Maurizio Crozza, firmato Medhi Benatia. È passata quasi una settimana da Real Madrid-Juve e dal contestatissimo rigore al 93′ che ha permesso a Ronaldo e compagni di passare il turno di Champions League dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri, ma anche a mente fredda i toni rimangono quelli dell’insulto. Dopo l’uscita a caldo di Buffon, che aveva definito ...

Crozza contro Benatia : "Ma sai cos'è uno stupro?". Il difensore della Juventus : "Se vuoi provare - vieni a Vinovo" : Gli strascichi di Real Madrid-Juventus si fanno ancora sentire. Dopo la sfuriata di Gianluigi Buffon contro l'arbitro, tocca al difensore bianconero Medhi Benatia far riesplodere la polemica. Questa volta il destinatario non è il signor Oliver, ma Maurizio Crozza. Durante il suo monologo a Nove, il comico ha commentato le parole di Benatia sul discusso calcio di rigore concesso agli spagnoli a tempo scaduto: "Tu hai detto che quel rigore ...

