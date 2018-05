Jorge Lorenzo | GP Francia 2018 | “Il rinnovo di Dovizioso? Non sono sorpreso Il mio

MotoGp – Jorge Lorenzo e la possibilità di un anno sabbatico : “se esiste davvero quest’idea? Ecco cosa dico” : Jorge Lorenzo esclude categoricamente la possibilità di prendersi un anno sabbatico I piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Sul paddock francese però, in attesa di forti emozioni in pista, si chiacchiera molto per quanto riguarda i rinnovi in casa Ducati. Sembra che la trattativa con Dovizioso abbia ormai preso la direzione giusta per andare in porto: il ...

MotoGP - Jorge Lorenzo ed il rischio di un team satellite nel 2019 : Potrebbe davvero essere la fine di un'era nella carriera di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo sembra essere ad un bivio della sua storia in MotoGP. Jorge sta vivendo una situazione molto complicata in vista del 2019. Il rischio di rimanere senza sella per il prossimo anno cresce sempre di più. In primo luogo, la sua permanenza in Ducati sembra essere ormai agli sgoccioli. La stagione è ancora all'inizio ma è certo che per Borgo Panigale i risultati del ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

Daniel Pedrosa - GP Spagna 2018 : “Incidente di gara? No - Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi spiace per Dovizioso” : Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Daniel Pedrosa, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Incidente? Una sfortuna per tutti - mi dispiace per Dovizioso. Ho guidato bene - vinceremo” : Jorge Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell’incidente che ha caratterizzato il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scontrato con Dani Pedrosa e la carambola ha poi coinvolto anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’iberico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio parlare dell’incidente, è stato un’autentica malasorte per ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Jerez arriva al momento giusto per una svolta. E sul futuro…” : Tra i piloti che avevano il volto più scuro nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Gran Premio di Spagna della MotoGP c’era, senza dubbio, Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Ducati, infatti, è reduce da un inizio di campionato ben lontano dalle sue aspettative, che lo vedevano maggiormente fiducioso rispetto ad un 2017 davvero negativo. Le prime tre gare di quest’anno hanno nuovamente visto l’ex ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGP - quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Jorge Lorenzo Paperone - Valentino Rossi si difende : Il Mondiale MotoGP 2018 è appena iniziato, la stagione sta per entrare nel vivo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez sembrano essere i due grandi contendenti per il titolo iridato ma anche Valentino Rossi e Maverick Vinales possono lottare fino in fondo per il traguardo più ambito. I piloti della MotoGP, quantomeno i top rider, sono tra gli sportivi più ricchi al mondo. I guadagni sono sempre estremamente interessanti, tenendo in considerazione ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Segnali di vita o addio probabile con la Ducati : Venerdì prenderà il via ufficiale il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera e, in contemporanea, Jorge Lorenzo compirà 31 anni. I motivi per festeggiare per il maiorchino, tuttavia, sono davvero pochi. Il suo secondo anno in casa Ducati sembra proseguire in maniera addirittura rispetto al già grigio 2017. Tutti gli indizi porterebbero ad un inevitabile divorzio a fine campionato, ma il numero 99 deve comunque provare a ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Valentino Rossi mi copiava setting e allenamenti' : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi , una delle rivalità sportive più sentite nel mondo dei motori. Forse un po' affievolita negli ultimi anni, ma che ora torna alla ribalta con la biografia del pilota spagnolo, che tra l'altro non sta attraversando un momento particolarmente ...

MotoGp - Jorge Lorenzo svela un incredibile retroscena su Valentino Rossi : L’inizio del campionato di MotoGp è stato scoppiettante, nel frattempo Jorge Lorenzo svela un incredibile retroscena su Valentino Rossi nel libro autobiografico dal titolo “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono”. “Rossi era appena tornato in Yamaha e la scuderia voleva che migliorasse i suoi risultati. Così venni a conoscenza del fatto che il mio preparatore, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo spara a zero : “Valentino Rossi copiava gli assetti della mia moto in Yamaha - lo sanno tutti” : Jorge Lorenzo non ha mai fatto giri di parole. Il maiorchino ha pubblicato la sua autobiografia “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono“, dalla quale emergono interessanti dettagli sulla sua rivalità con Valentino Rossi. Tra i due non c’è mai stato un grande rapporto di amicizia, soprattutto quando il pilota italiano è ritornato in Yamaha dopo il ...

MotoGP - la crisi di Jorge Lorenzo : il matrimonio con Ducati verso il capolinea? Un amore mai sbocciato : Jorge Lorenzo sta attraversando un momento davvero critico con la Ducati, non riesce a trovare il giusto feeling con la moto e per sua stessa ammissione ha dichiarato di non vivere bene questa difficile situazione. Il GP delle Americhe è stato letteralmente da dimenticare, i primi tre appuntamenti della stagione ci hanno consegnato lo spagnolo in pessima forma e incapace di gestire la Rossa, nettamente distaccato da Andrea Dovizioso che ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta precede Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio : È stato Lorenzo Dalla Porta il più veloce nelle prove libere 3 di Moto3 del GP delle Americhe. Il pilota del team Leopard Racing ha bruciato tutti stampando un tempo di 2’17″499. Un crono più alto rispetto al più veloce fatto segnare ieri da Jorge Martin. Oggi, infatti, il cielo era molto più grigio, con temperature molto più basse. Non è esclusa nemmeno la pioggia, che potrebbe comparire in vista delle qualifiche (alle ...