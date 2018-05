Jeans bianchi | come li indossano le influencer?

dilei

(Di venerdì 18 maggio 2018) Isono un capo estivo che, con i dovuti accorgimenti, mi piace indossare. Sfortunatamente, non è adatto a tutti i fisici: le gambe devono essere toniche e così il lato B… Insomma, non è proprio un capo amico delle donne! Prima di vedere insiemelo5 it girls, vediamopotrebbe stare bene a noi!: regola generale Indossateli in figura solo se le gambe sono il vostro punto di forza. Purtroppo, sono un capo che non perdona… se non vi sentite sicure, ma non potete fare a meno di metterli (me! Io li adoro… ma il lato B non è affatto il mio forte) indossateli con qualcosa di lungo: una camicia oversize, un cardigan, una maxi tshirt. Vi sentirete più a vostro agio.: Anna Rosa Vitiello La stylist, che indossa un modello Acne Studios, lo abbina ad una borsa Roger Vivier dal taglio classico e intramontabile. ...