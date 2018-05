Jaguar Land Rover | la casa britannica sigla un importante accordo con la Federazione

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018)diventa sponsor principale dellaItaliana Sport Equestri e del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di SienaItalia conferma il supporto alle discipline del mondo dell’equitazione euncon laItaliana Sport Equestri, diventando sponsor delle gare del campionato. La partnership nasce in seguito alla pluriennale sponsorizzazione del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, tappa fondamentale delle competizioni del jumping mondiale, che vedrà anche quest’anno la presenza dipresso il rinnovato circuito di Villa Borghese. In occasione della manifestazione, in programma dal 24 al 27 maggio, gli ospiti potranno vivere da vicino, all’interno dell’area hospitality, le emozioni delle gare e tifare per la campionessa italiana Giulia Martinengo Marquet, Ambassadorper l’Italia, ...