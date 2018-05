Italiano ucciso a Santo Domingo : arrestate la ex moglie e la nipote : Per l'omicidio di Vittorio Giuzzi , l'ex camionista bresciano massacrato nella notte fra il 31 gennaio e il 1 febbraio nella sua casa di Batista, nella Repubblica Dominicana , è stata arrestata e ora ...

Simone - alpinista Italiano ucciso in Nepal dalla montagna che amava : Sul suo blog , Simonelaterra.it , ci sono i racconti delle sue scalate in giro per il mondo: Islamabad, Skardu, Askole. Conosceva la montagna ed i suoi rischi, tanto che in alcune spedizioni ...

Medico Italiano ucciso a Panama e nascosto in un sacco della spazzatura : arrestata una donna : Furio Ferrari e sua moglie Marialena Vallarino sono stati uccisi a Panama nel novembre scorso: il loro avvocato accusato del delitto.Continua a leggere

Messico - broker Italiano ucciso : la compagna sarà ascoltata dalla polizia a Pavia : Astrid Rodriguez, la compagna 28enne di Alberto Villani, il broker di 37 anni ucciso in Messico, verrà ascoltata questa settimana in Questura a Pavia nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del suo ...

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media turchi, e si basa sul fatto che il giorno prima della sua scomparsa l'uomo era stato colto da un malore mentre passeggiava a Istanbul, cadendo e rompendosi gli occhiali, ed era stato ricoverato in ospedale, per essere dimesso alcune ore più tardi.

Broker Italiano ucciso - la procura messicana : "Era coinvolto in affari illeciti" : Alberto Villani, il 37enne Broker pavese ucciso nel sud del Messico, "era coinvolto in affari illeciti". A sostenerlo, in un comunicato, è l'ufficio del procuratore dello Stato di Morelos, che non rivela però alcun dettaglio su quali fossero questi presunti affari. Il comunicato rivela invece che il cadavere è stato scoperto il 20 marzo a Tlaltizaplan; il Broker era giunto nel Paese con un visto turistico il 24 febbraio.

Ucciso broker Italiano in Messico - il corpo in un sacco di plastica : accanto un cartello con scritto 'succede ai ladri' : Il cadavere di un italiano è stato ritrovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan , una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico . La vittima, Alberto Villani , un intermediario ...

