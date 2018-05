Italia | il ranking Fifa non cambia | Azzurri sempre in 20ª posizione

Ranking Fifa - Italia resta 20a e Germania sempre in testa : Nessun cambiamento nelle prime posizioni del Ranking Fifa, con l’Italia che resta al 20° posto di una classifica che vede sempre in testa i campioni del mondo della Germania davanti a Brasile e Belgio. Al quarto posto c’è il Portogallo, che precede Argentina, Svizzera e Francia, mentre chiudono la top ten Spagna, Cile e Polonia. Il prossimo Ranking Fifa verrà pubblicato il 7 giugno. Le prime 20 posizioni del Ranking Fifa: 1) Germania ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : il ranking - percorso - orari 5^ tappa Agrigento Santa Ninfa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 5^ tappa Agrigento-Santa Ninfa: percorso e orari, anche il secondo giorno in Sicilia sarà insidioso (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:52:00 GMT)

Ranking Uefa - il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride : Ranking Uefa, ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro il Bayern Monaco ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del Ranking Uefa. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al Bayern Monaco, alla fine si è dovuta ...

Ranking Uefa - l'Italia retrocede al 4° posto. La speranza ora è la Roma : La stagione 2017-18 non sarà probabilmente inserita dagli italiani nei ricordi più belli della propria vita. Il colpo più pesante è arrivato lo scorso ottobre, quando la Svezia ha estromesso la ...

TENNIS - MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250/ L'Italiano batte Millman in finale : best ranking - è n°59! : TENNIS, MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250: l'azzurro piega in due set l'australiano Millman e ottiene il suo best ranking entrando nei primi 60 giocatori al mondo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Baseball - Ranking WBSC : l’Italia scivola al 15° posto. A rischio la partecipazione al Premier 12 - primo evento che qualificherà a Tokyo 2020 : L’ultimo aggiornamento del Ranking mondiale WBSC vede l’Italia al 15° posto. Una posizione che rischia di complicare il percorso degli azzurri verso Tokyo 2020. Le prime 12 Nazioni del mondo, infatti, parteciperanno il prossimo anno al Premier 12, un torneo fortemente voluto dalla WBSC come portabandiera del nuovo corso del Baseball e che assegnerà i primi due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una possibilità che in ogni caso ...

Ciclismo - Peter Sagan vola in testa al ranking UCI. Vincenzo Nibali terzo - Italia al comando tra le Nazioni : Dopo l’Amstel Gold Race e le corse disputate nell’ultima settimana, è stato stravolto il ranking mondiale UCI. Al comando, infatti, è salito Peter Sagan: il Campione del Mondo, settimana scorsa vincitore alla Parigi-Roubaix, ha ottenuto un buon piazzamento nella Classica della birra e ha così preso la vetta della classifica con 3800 punti. Lo slovacco ha scavalcato Chris Froome (3654,43) mentre al terzo posto si conferma Vincenzo ...

Tennis - ranking ATP (16 aprile 2018) : invariate le posizioni in top 10. Quattro Italiani nei 100 : In attesa dei botti in classifica al termine del torneo Masters 1000 di Montecarlo, resta immutata questa settimana la top 10 del ranking ATP di Tennis, con l’iberico Rafael Nadal che conserva 100 punti di margine sull’elvetico Roger Federer, il quale, senza giocare, lunedì prossimo potrebbe ritrovarsi primo in classifica, qualora lo spagnolo non dovesse trionfare nel torneo monegasco. ranking ATP al 16/4/2018 (Top 10) 1 Rafael Nadal ...

Ranking Fifa - l’Italia scivola al ventesimo posto : L’Italia perde 6 posizioni e scivola al 20esimo posto del Ranking della Federazione internazionale di Calcio. La classifica e’ ancora guidata dai campioni del mondo in carica della Germania, davanti a Brasile e Belgio, che guadagna due posizioni e sale sul terzo gradino del podio. Seguono Portogallo e Argentina, che perdono una posizione, mentre Svizzera e Francia scalano la classifica di due posizioni e si attestano rispettivamente ...

Italia mai così in basso nel ranking Fifa : ora è 20ª : Nella classifica mondiale della Fifa, gli azzurri perdono sei posti e retrocedono in ventesima posizione. L'articolo Italia mai così in basso nel ranking Fifa: ora è 20ª è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo - ranking Uci aggiornato (9 aprile) : Peter Sagan balza al 2° posto davanti a Nibali - Italia sempre prima : Terminata la Settimana Santa per il Ciclismo su strada: andiamo a scoprire il ranking UCI aggiornato dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Resta in testa Chris Froome, con Peter Sagan che, grazie al trionfo all’Inferno del Nord, balza in seconda piazza. Terzo e quarto gli Italiani Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, quinta posizione per Alejandro Valverde. Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME ...

Tennis - ranking WTA (9 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Sara Errani torna numero due in Italia : nessuna variazione tra le prime 10 al mondo: la romena Simona Halep resta saldamente al vertice della classifica WTA, con oltre 1000 punti di margine sulla danese Caroline Wozniacki, mentre a completare il podio è sempre l’iberica Garbine Muguruza. La statunitense Venus Williams, nonostante l’età, resta al numero 8 WTA. ranking WTA al 9/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) 8140 2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790 3 Garbiñe ...