Italia campione del mondo | trionfo azzurro nella Dream World Cup 2018

Internazionali d’Italia – Svitolina supera l’ostacolo Kerber : la campionessa in carica vola in semifinale : Elina Svitolina accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la campionessa in carica supera Kerber in due set Si parla tanto di Halep e Sharapova, hanno fatto scalpore le sconfitte di Muguruza e Pliskova, ma qualcuno corre il rischio di dimenticarsi di Elina Svitolina. La numero 4 al mondo, in silenzio ma una prestazione convincente dopo l’altra, è la prima tennista del circuito a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali ...

Dream World Cup 2018 - l’Italia è campione del mondo : l’Italia si è aggiudicata la Dream World Cup, il mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici che si è disputato questa settimana a Roma. Gli Azzurri hanno sconfitto in finale il Cile con un’autentica goleada (17-4) trascinati dal capocannoniere Mattia Armanni, che nel corso del torneo ha segnato ben 24 gol. Terzi classificati, i campioni in carica del Perù. La finale, trasmessa in diretta su RaiSport, è stata giocata al Pala Tiziano ed è ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia cerca l’impresa contro USA. Dopo due sconfitte - sfida alle Campionesse del Mondo : Questa notte (ore 02.30) l’Italia scenderà in campo per la terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, le azzurre sfideranno gli USA nell’incontro che chiude il trittico oltreoceano: Dopo le due sconfitte contro Turchia e Polonia, la nostra Nazionale è chiamata a una difficile reazione contro le padrone di casa che invece vorranno riscattare a tutti i costi l’inatteso ko contro il sestetto di ...

Dream World Cup 2018 – L’Italia è Campione del Mondo : L’Italia è Campione del Mondo! Un cammino straordinario quello degli Azzurri che in finale battono il Cile per 17-4 portandosi a casa il secondo Campionato mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici. Italia trascinata da Mattia Armanni, capocannoniere del torneo con ben 24 gol, un’Italia capace di uscire dalla competizione senza mai perdere una partita. Una manifestazione che ha portato questo pomeriggio, tantissima gente al Pala Tiziano ...

Tennis - l'addio straziante di Roberta Vinci : la lezione della campionessa Italiana : Ventuno rose rosse, una per ogni anno di carriera, e un video celebrativo. Lacrime, ma anche una liberazione, l' addio al Tennis di Roberta Vinci: una delle stelle italiane della racchetta, ...

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico una vacanza fantastica [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico una vacanza con meta a sorpresa [VIDEO] : Daniele Rugani si è appena laureato Campione d’Italia con la sua Juventus e per festeggiare porta Michela Persico in vacanza Michela Persico è una donna fortunata, il suo fidanzato Daniele Rugani l’ha portata a Palma de Maiorca per trascorrere qualche giorno di vacanza dopo lo Scudetto conquistato dalla sua Juventus. Il difensore si è laureato Campione d’Italia e per festeggiare ha portato la sua ragazza sull’isola ...

Atletica - la campionessa paralimpica Assunta Legnante ha deciso di tesserarsi per l’Acsi Italia : Assunta Legnante, dopo aver ottenuto il via libera dalla Fidal, ha deciso di tesserarsi con l’Acsi Italia Atletica La campionessa paralimpica del getto del peso, Assunta Legnante, dopo aver ottenuto il via libera dalla Fidal, ha deciso di tesserarsi con l’Acsi Italia Atletica. La partenopea, ritorna alle gare con la Fidal, dopo una pausa di due anni, l’ultima gara da tesserata risale al 31 ottobre 2015 quando vinse i mondiali ...

Juventus campione d'Italia/ Moreno Torricelli : la fame bianconera è impressionante - e in futuro... - esclusiva - : Juventus campione d'Italia, intervista esclusiva con Moreno Torricelli: l'ex terzino bianconero commenta la grande impresa della squadra.

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Juventus campione d’Italia - l’arrivo a Caselle e la festa dei tifosi [FOTO] : 1/48 Nicolò Campo/LaPresse Nicol ...

La Juventus è campione d'Italia Video : 2 La Juventus ha ottenuto il settimo scudetto consecutivo grazie al pareggio a reti bianche in casa della Roma di Di Francesco, ormai sicura della qualificazione nella prossima Champions League. Per Massimiliano Allegri questo è il quarto Double vinto grazie anche alle 4 Coppe Italia. Per quanto riguarda la sfida del Marassi tra Sampdoria e Napoli, quest'ultimi hanno ottenuto tre punti [Video], ormai inutili visto il pari ...

La Juventus è campione d'Italia : La Juventus ha ottenuto il settimo scudetto consecutivo grazie al pareggio a reti bianche in casa della Roma di Di Francesco, ormai sicura della qualificazione nella prossima Champions League. Per Massimiliano Allegri questo è il quarto "Double" vinto grazie anche alle 4 Coppe Italia. Per quanto riguarda la sfida del "Marassi" tra Sampdoria e Napoli, quest'ultimi hanno ottenuto tre punti, ormai inutili visto il pari bianconero ed il gap di punti ...

Leggenda Juve : campione d'Italia per la settima volta consecutiva : Juventus campione d'Italia per il settimo anno consecutivo, il quarto (con annesse coppe Italia) sotto la guida di Massimiliano Allegri. Quella della Juve è un'impresa che...