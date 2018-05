ilgiornale

: Il Giornale: Il Comune fa pregare islamici, buddisti e... atei - Notizie_Milano : Il Giornale: Il Comune fa pregare islamici, buddisti e... atei - Notizie_Milano : Il Giornale: Islamici, atei, buddisti Ora la giunta pensa alle «stanze dei culti» - Ale_De_Chirico : Il Comune fa pregare islamici, buddisti e... atei -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Spazi pubblici (anche in centro) apertipiù svariate religioni, dove laici,possono concedersi un momento di raccoglimento o celebrare battesimi, matrimoni, la morte di una persona cara. Anche Milano stando di aprire delle "del silenzio o dei" in città come a Torino o Bologna. Esistono già delle sale del commiato a Lambrate o al Maggiore, dove si possono trattenere i parenti di defunti che hanno preferito il funerale laico, ma "sono spazi dedicati solo all'ambito della morte e all'interno di cimiteri, oltretutto stiamondo a un ristimento ma tutti momenti importanti delle persone hanno bisogno di essere ritualizzati e ci vogliono spazi adeguati in città" spiega l'assessore alla Trasparenza Lorenzo Lipparini. Ieri in Sala Alessi a Palazzo Marino ha fatto da padrone di casa all'incontro dedicato alla "dei silenzio e/o dei...