Islamabad | Farah dopo la liberazione ' Fatemi tornare subito in Italia'

repubblica

: Liberata Farah a Islamabad [news aggiornata alle 14:54] - repubblica : Liberata Farah a Islamabad [news aggiornata alle 14:54] - ItalyMFA : Min.#Alfano: '#Farah è stata rintracciata in #Pakistan ed è al sicuro. La #Farnesina con #Ambasciata a #Islamabad s… - giusmo1 : (ottimo lavoro della #Farnesina) Liberata Farah a Islamabad -

(Di venerdì 18 maggio 2018) ROMA - 'Grazie, grazie. Non posso crederci, mi avete trovata.in'. Scossa, in lacrime, chiusa in casa e sorvegliata a vista dai familiari,, la diciannovenne ...