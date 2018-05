Isis | le minacce contro Messi e Ronaldo | ' In campo il vostro sangue'

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) L'ultima immagine choc dell'prende di mira Lionele Cristiano. La minaccia dello Stato Islamico questa volta "colpisce" i mondiali di calcio in Russia, previsti per questa estate.In un fotomontaggio diffuso via Telegram da gruppi vicini alle bandiere nere, infatti, si vedono i due campioni all'interno di undi calcio pieno di spettatori. Sono inginocchiati e vestiti con il classico abito in stile Guantanamo. La mente corre subito ai filmati choc diffusi dalla propaganda dell'per celebrare le esecuzioni barbare realizzate in questi ultimi anni. Sulla foto campeggia la minacciosa scritta "ilsarà pieno del". Sanque che i jihadisti fanno "scorrere" con il fotomontaggio delle teste sgozzate dell'attaccante del Real Madrid e del Barcellona. Ed è proprioad essere già stato protagonista in passato di un'altra locandina dell'orrore: il ...