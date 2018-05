Investito e ucciso sulla A4 | tragedia in autostrada

Un furgone ha Investito e ucciso 10 persone a Toronto : Ci sono anche 16 feriti, l'autore è un 25enne residente vicino alla città, pare senza precedenti The post Un furgone ha investito e ucciso 10 persone a Toronto appeared first on Il Post.

Tragedia alla corsa tradizionale : spettatore Investito e ucciso dal cavallo : Dramma alla corsa dei Buoi di Chieuti, in provincia di Foggia: durante la tradizionale manifestazione che si svolge ogni anno in onore di San Giorgio Martire, un 78enne di Campomarino è stato travolto e...

Investito e ucciso lupo zoppo : Aiutato dal branco perché nato diverso, non poteva usare le zampe posteriori. Un lupetto di un anno di vita. Il più debole della famiglia accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai ...

Investito e ucciso per gelosia : Investito e ucciso, probabilmente per gelosia. Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato Investito la scorsa notte a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto in via Fiuminale, ...