Internet | una risorsa per stimolare l' economia

TIM 10 Super Go arriva in una nuova versione con 20 GB di Internet : La nuova versione di TIM 10 Super Go prevede 1000 minuti di chiamate e un totale di 20 GB di Internet a 10 euro al mese (per 6 mesi) per coloro che effettuano portabilità da altri operatori: ecco come attivarla e tutti i dettagli al riguardo. L'articolo TIM 10 Super Go arriva in una nuova versione con 20 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Internet : Audiweb - nessuna informazione sensibile a Facebook con Audiweb 2.0 : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – “nessuna informazione sensibile sarà inviata ai server di Facebook” nell’ambito della rilevazione Audiweb 2.0. E’ quanto si precisa da Audiweb. “In relazione a quanto pubblicato da AdnKronos, Audiweb precisa che, esattamente come già illustrato fin dalla prima comunicazione sulla nuova ricerca e nelle successive, incluse quelle all’Agcom, ed alla stessa Adnkronos lo scorso ...

Il papà di Internet ha una richiesta per Facebook : Se l'obiettivo è dare a tutti il potere di far parte di una comunità, Facebook dovrebbe consentire un reale controllo sui contenuti che gli utenti visualizzano: questo è quanto chiede la Web Foundation - organizzazione creata dal padre del web, Sir Tim Berners-Lee - che ha acceso una luce sulle crepe dell’algoritmo di Mark Zuckerberg, messo sotto esame durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni ...

TIM 15 Go New è una nuova offerta esclusiva per i già clienti - con 30 GB di Internet : Si chiama TIM 15 Go New ed è una nuova offerta che TIM sta proponendo ad alcuni suoi clienti selezionati tramite reparto commerciale, perciò contattati telefonicamente e tramite messaggi. L'articolo TIM 15 Go New è una nuova offerta esclusiva per i già clienti, con 30 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.