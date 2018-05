Internazionali Roma 2018 | quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini? Il montepremi

Fabio Fognini ha perso contro Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma : Il tennista italiano Fabio Fognini ha perso contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma. La partita è finita con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2: Fognini è riuscito a vincere il primo set, Nadal The post Fabio Fognini ha perso contro Rafael Nadal nei quarti di finale degli Internazionali di Roma appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia – Fognini esce a testa alta fra gli applausi di Roma : Nadal soffre ma si impone al terzo set : Fabio Fognini strappa un set a Nadal ma poi viene sconfitto in rimonta: il tennista spagnolo soffre ma riesce ad imporsi al terzo set Fabio Fognini esce a testa alta, altissima, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro si ferma contro l’ostacolo più grande del torneo, quello contro il quale qualsiasi tennista, indipendentemente dalla sua posizione in classifica, sulla terra rossa parte in svantaggio: Rafa Nadal. Lo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini da applausi - ma Rafael Nadal è troppo forte. L’iberico vince in rimonta : Rafael Nadal interrompe il sogno di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Il ligure è stato sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dal n.2 del mondo in 2 ore 14 minuti di partita, mettendo comunque in mostra un tennis da applausi, degno di un quarto di finale di un torneo di tal livello. Con questo risultato Nadal guadagna la sua decima semifinale al Foro Italico, dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak ...

Internazionali - Fognini sfida Nadal sulla terra rossa di Roma : Di contro Rafa cerca il settimo successo di sempre a Roma, cosa che gli permetterebbe, tra l'altro, di tornare numero uno al mondo Atp. sulla terra il maiorchino quest'anno ha perso una sola partita ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (17 maggio). Halep avanti senza giocare - show di Kerber : Giornata dedicata agli ottavi di finale quella di oggi, 17 maggio, per quanto riguarda il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia di tennis in quel di Roma. Andiamo a riepilogare i risultati odierni. avanti senza giocare la testa di serie numero 1 Simona Halep: forfait infatti per la britannica Johanna Konta. Due maratone nei primi due match di giornata: a spuntarla Ostapenko e Svitolina che battono al terzo set rispettivamente ...