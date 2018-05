Internazionali | Djokovic batte Nishikori | supersemifinale contro Nadal

Internazionali Bnl d'Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ...

Internazionali Bnl d’Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ora c’e’ Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini. Sara’ Novak Djokovic a sfidare domani lo spagnolo Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone ...

Internazionali d’Italia – Djokovic in rimonta su Nishikori : Nole vince al terzo set fra gli applausi del Foro Italico : Novak Djokovic supera Kei Nishikori al terzo set e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo vince in rimonta Dopo i successi di Rafa Nadal e Marin Cilic il quadro delle semifinali degli Internazionali d’Italia è quasi completo. Il terzo tennista a staccare il pass per il penultimo atto del torneo tricolore è Novak Djokovic. Il tennista serbo, amatissimo dal pubblico di Roma, ha superato in 3 set l’insidioso ...

Internazionali d’Italia – Nadal esalta Fognini e ammete : “ero nelle sue mani. Ora Djokovic? Preferirei di no perchè…” : Dopo la vittoria sofferta su Fognini nei quarti degli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha esaltato il gioco espresso dall’azzurro particolarmente nel primo set Quest’oggi è terminato il percorso di Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale in rimonta. Fognini è riuscito a strappare il primo set allo spagnolo, salvo poi subire la rimonta del ...

Internazionali d’Italia – Lo splendido gesto di Djokovic : Nole regala una racchetta ad un fan - la sua reazione è bellissima [VIDEO] : Dopo aver battuto Ramos-Vinolas, Novak Djokovic ha voluto donare uno splendido regalo ad un fan presente sugli spalti del Foro Italico A Roma Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria e anche il sorriso. Il tennista serbo è infatti riuscito a raggiungere il quarto turno del torneo, obiettivo che non riusciva ad archiviare dagli Australian Open di inizio stagione. Vincere aiuta a vincere ma soprattutto infonde fiducia. Il tennista di Belgrado ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i quarti di finale. Nadal-Fognini e non solo. Grandi sfide per Djokovic e Sharapova : Giornata dedicata ai quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2018. Cresce l’attesa per la sfida che tutto il pubblico del Foro Italico aspetta. Alle ore 12.00 sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il ligure cerca l’impresa contro il re della terra rossa per riportare nuovamente un tennista italiano in semifinale dopo Filippo Volandri nell’ormai lontano 2007. Servirà la partita perfetta a ...

Internazionali d'Italia - Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale : ROMA - Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Open d'Italia. Il tennista serbo, numero 18 al mondo, ha regolato in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-1 7-5 in un'ora e 28'. Al prossimo turno affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha liquidato in due set il ...

Internazionali d’Italia – Guarda che Nole! Djokovic vince fra gli applausi di Roma : eliminato Ramos-Vinolas : Novak Djokovic accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo elimina Albert Ramos-Vinolas in due set Novak Djokovic vince ancora e strappa applausi al pubblico del Foro Italico. Il tennista serbo, supera brillantemente gli ottavi di finale contro Albert Ramos-Vinolas imponendosi in due set (6-1 / 7-5) dopo un’ora e trenta minuti di partita. Segnali incoraggianti da parte di Djokovic che a Roma ha raccolto il ...

Tennis - Internazionali : Fabio c'è Rafa per te. Avanzano Goffin e Djokovic : Del resto, non è un caso che il 26enne di Gijon sia ormai da un pezzo lì tra i migliori del mondo: accanto a un Tennis solido si è costruito una corazza che gli permette di andare oltre gli errori, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di giovedì 17 maggio del tabellone maschile. Fognini-Nadal sfida ai quarti di finale - avanzano Djokovic e Zverev : Giornata di ottavi di finale nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sulla terra rossa di Roma. A dare inizio alle danze ci ha pensato Fabio Fognini. Il ligure, reduce dal brillante successo contro il n.8 del mondo Dominic Thiem, se la vedeva contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.53 del mondo) in una sfida in cui tutti i favori del pronostico erano per l’azzurro. Fabio, pur ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...