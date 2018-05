Internazionali d’Italia – Djokovic in rimonta su Nishikori | Nole vince al terzo set fra

Internazionali d’Italia – Kontaveit firma l’impresa! La giovane estone non lascia scampo a Wozniacki : Anett Kontaveit supera Caroline Wozniakci e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la giovane tennista estone si impone in due set Anett Kontaveit è la sorpresa di questi Internazionali d’Italia. Favorita da una parte bassa di tabellone senza una vera e propria big con la propensione verso la superficie, la giovane estone si è fatta largo verso la semifinale del Masters 1000 di Roma superando ai quarti l’ostacolo principale, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...

Internazionali d’Italia – Sharapova show! Rimonta super contro Ostapenko - è semifinale : Maria Sharapova accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: Sharapova batte in Rimonta Ostapenko al terzo set Gli Internazionali di Roma sono il torneo della rinascita. Novak Djokovic nel maschile ha raggiunto i quarti di finale, segnando il miglior risultato del suo 2018 insieme al quarto turno degli Australian Open, mentre nel femminile Maria Sharapova sta giocando il suo primo torneo ad alti livelli, probabilmente da quando è ...

Internazionali d’Italia – Nadal batte Fognini ai quarti di finale : le FOTO più belle del match [GALLERY] : Nadal vola in semifinale agli Internazionali d’Italia: le FOTO più belle del match contro Fognini Rafa Nadal ha battuto oggi Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Nella gallery le FOTO più belle del match di oggi al Foro Italico di Roma. L'articolo Internazionali d’Italia – Nadal batte Fognini ai quarti di finale: le FOTO più belle del ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di sabato 19 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Settima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis: anche domani i match su entrambi i campi inizieranno alle ore 12.00. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà assicurato dalla piattaforma Sky Go, invece gli incontri del torneo femminile saranno proposti in tv su Supertennis, mentre lo streaming sarà assicurato attraverso il ...

Internazionali d’Italia – Nadal esalta Fognini e ammete : “ero nelle sue mani. Ora Djokovic? Preferirei di no perchè…” : Dopo la vittoria sofferta su Fognini nei quarti degli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha esaltato il gioco espresso dall’azzurro particolarmente nel primo set Quest’oggi è terminato il percorso di Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale in rimonta. Fognini è riuscito a strappare il primo set allo spagnolo, salvo poi subire la rimonta del ...

Internazionali d’Italia – Una visita ‘laziale’ per Nadal : un emozionato Luis Alberto fa la conoscenza di Rafa : Nel corso degli Internazionali d’Italia a Roma, il calciatore della Lazio, Luis Alberto, ha avuto modo di conoscere il connazionale Rafa Nadal Per una settimana all’anno, a Roma il predominio sportivo del calcio viene insediato dallo spettacolo del tennis. Durante la kermesse degli Internazionali d’Italia, non è di certo raro trovare fra gli spalti del Foro Italico calciatori di Roma e Lazio che si gustano i match tra i ...

Internazionali d’Italia. Rafa Nadal batte Fabio Fognini : Rafa Nadal batte Fabio Fognini ed è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia. Si ferma ai quarti il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista ligure è stato sconfitto sul Centrale del Foro Italico da Rafael Nadal col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in due ore 14 minuti di gioco. In semifinale il maiorchino affronterà il vincitore dell’incontro tra Kei Nishikori e Novak Djokovic. Il maiorchino, ...

Internazionali d’Italia – Fognini esce a testa alta fra gli applausi di Roma : Nadal soffre ma si impone al terzo set : Fabio Fognini strappa un set a Nadal ma poi viene sconfitto in rimonta: il tennista spagnolo soffre ma riesce ad imporsi al terzo set Fabio Fognini esce a testa alta, altissima, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro si ferma contro l’ostacolo più grande del torneo, quello contro il quale qualsiasi tennista, indipendentemente dalla sua posizione in classifica, sulla terra rossa parte in svantaggio: Rafa Nadal. Lo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini da applausi - ma Rafael Nadal è troppo forte. L’iberico vince in rimonta : Rafael Nadal interrompe il sogno di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Il ligure è stato sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dal n.2 del mondo in 2 ore 14 minuti di partita, mettendo comunque in mostra un tennis da applausi, degno di un quarto di finale di un torneo di tal livello. Con questo risultato Nadal guadagna la sua decima semifinale al Foro Italico, dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak ...

Internazionali d’Italia – Svitolina supera l’ostacolo Kerber : la campionessa in carica vola in semifinale : Elina Svitolina accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la campionessa in carica supera Kerber in due set Si parla tanto di Halep e Sharapova, hanno fatto scalpore le sconfitte di Muguruza e Pliskova, ma qualcuno corre il rischio di dimenticarsi di Elina Svitolina. La numero 4 al mondo, in silenzio ma una prestazione convincente dopo l’altra, è la prima tennista del circuito a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali ...

Internazionali d’Italia – Lo splendido gesto di Djokovic : Nole regala una racchetta ad un fan - la sua reazione è bellissima [VIDEO] : Dopo aver battuto Ramos-Vinolas, Novak Djokovic ha voluto donare uno splendido regalo ad un fan presente sugli spalti del Foro Italico A Roma Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria e anche il sorriso. Il tennista serbo è infatti riuscito a raggiungere il quarto turno del torneo, obiettivo che non riusciva ad archiviare dagli Australian Open di inizio stagione. Vincere aiuta a vincere ma soprattutto infonde fiducia. Il tennista di Belgrado ha ...

Internazionali di tennis d’Italia dove vedere in tv Fabio Fognini contro Rafael Nadal : Gli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo più importante del Belpaese, sbarca sulla tv in chiaro. TV8 trasmette, in diretta, le fasi finali del torneo maschile, in programma a Roma sulla terra battuta dello stadio del Foro Italico, uno dei nove tornei Master 1000 della stagione. Quarti, semifinali e finalissma degli Internazionali di tennis in diretta su TV8 La copertura live include due quarti di finale, tra cui quello più atteso ...

Internazionali d’Italia – La carica di Fognini : “Nadal? L’ho già mandato a casa scontento un paio di volte” : Fabio Fognini suona la carica in vista del durissimo match che lo vedrà opposto a Rafa Nadal nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia Dopo il successo ottenuto su Peter Gojowczyk, Fabio Fognini ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro sarà impegnato quest’oggi in una sfida davvero complicata, che lo vedrà opposto al numero 2 al mondo Rafa Nadal, autentico ...