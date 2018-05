Internazionali d’Italai – La carica di Fognini | “Nadal? L’ho già mandato a casa scontento

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) Fabiosuona lain vista del durissimo match che lo vedrà opposto a Rafa Nadal nei quarti di finale deglid’Italia Dopo il successo ottenuto su Peter Gojowczyk, Fabioha ottenuto l’accesso ai quarti di finale deglid’Italia. Il tennista azzurro sarà impegnato quest’oggi in una sfida davvero complicata, che lo vedrà opposto al numero 2 al mondo Rafa Nadal, autentico dominatore sulla terra rossa e candidato numero 1 alla vittoria del torneo di Roma.però non parte sconfitto e in conferenza stampa ricorda i successi del 2015 a Rio de Janeiro e Barcellona: “più volte(sorride, ndr). Ci sono poche parole per descriverlo su questa superficie, è il numero 1 della storia. Ma prima deve vincere oggi perché di Shapovalov ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Da parte mia sto ...