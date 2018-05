Internazionali Bnl d’Italia Novak Djokovic in semifinale

Internazionali Bnl d’Italia : Fognini : “Vado via da Roma a testa alta” : “Penso di aver portato al limite il giocatore più forte della storia sul rosso, poi possiamo parlare del risultato, di quello che ho fatto bene o meno bene. Ho perso, ma ho lasciato in campo tutto me stesso, vado via da Roma a testa alta”. Così Fabio Fognini in conferrenza stampa, dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con Rafa Nadal. “Non mi aspettavo un torneo così – aggiunge -. ...

Internazionali Bnl d'Italia - Sharapova in semifinale : Roma, 18 mag. , askanews, E' stata Elina Svitolina la prima a staccare il pass per le semifinali degli Internazionali BNL d'Italia, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3.351.720 dollari in ...

Internazionali Bnl d'Italia - Cilic in semifinale : Roma, 18 mag. , askanews, Marin Cilic accede alle semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il croato n.5 del mondo ha eliminato lo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-3, 6-3 dopo un'ora e 6 minuti di gioco. In semifinale Cilic affronterà il vincitore del match …

Internazionali Bnl d'Italia - Nadal stoppa Fognini ai quarti : Roma, 18 mag. , askanews, Ha lottato per 2 ore e un quarto contro Rafael Nadal, ma non è riuscito Fabio Fognini a piazzare il quarto sgambetto al campione spagnolo. Si è fermata ai quarti di finale, ...

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl d’Italia : Sabato 19 maggio dalle 10 alle 18. Campi 7 e 8 Foro Italico – Roma CUORE, IPERTENSIONE, ALIMENTAZIONE E SPORT. CHECK UP GRATUITI PER TUTTI – Torneo Tennis Celebrities Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, insieme ai campioni del mondo dello sport, ambasciatori della prevenzione, scendono sui campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione di Tennis & Friends Master Special Edition Il progetto è realizzato con il Patrocinio della ...

Internazionali Bnl d’Italia - l’avversario di Fognini è Nadal : Rafa Nadal sfiderà come da pronostico Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il maiorchino, numero 1 del tabellone e due del mondo, non lascia scampo al giovane canadese Denis Shapovalov, battuto 6-4 6-1: ora il confronto con l’azzurro, mai cosi’ avanti a Roma, nei confronti del quale ...

Internazionali Bnl d'Italia - è Nadal l'avversario di Fognini : Roma, 17 mag. , askanews, Sarà lo spagnolo Rafa Nadal l'avversario di Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in corso sulla terra battuta del Foro Italico a ...

Internazionali Bnl Roma - Fognini approda ai quarti di finale : Roma, 17 mag. , askanews, Fabio Fognini ha centrato per la prima volta l'ingresso nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico. Nel match che apriva il programma sul ...

Internazionali Bnl d'Italia - denunciati quattro bagarini : ... i Carabinieri hanno anche trovato un 'biglietto da visita' riportante nome, recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e spettacoli in programma in tutta Italia, per cui era in ...

Internazionali Bnl d’Italia 2018 Torneo Tennis : info e biglietti : Gli Internazionali BNL d’Italia 2018 tornano al Foro Italico di Roma con la 75esima edizione dal 7 al 20 maggio 2018. Sono il più importante Torneo di Tennis italiano maschile e femminile e un importante appuntamento Tennistico Europeo. Gli Internazionali d’Italia di Tennis fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam. Insieme al Roland Garros e il ...

Internazionali Bnl - Fognini : 'Qui il compleanno di Federico' : Roma, 16 mag. , askanews, 'L'anno scorso questa settimana è stata la più bella della mia vita. Questa volta vediamo'. Così Fabio Fognini commenta il successo su Dominic Thiem, e la qualificazione agli ...

Internazionali Bnl d'Italia - Fognini firma l'impresa contro Thiem : Per la terza volta negli ultimi 4 anni, Fognini si qualifica per gli ottavi dove affronterà da favorito il tedesco Peter Gojowczyk , numero 53 al mondo.

Internazionali Bnl d’Italia - presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città” : Internazionali BNL d’Italia, presentato oggi il progetto temporaneo “Tennis in Città”. Lo Sport in periferia: dal 14 al 20 maggio tre campi per il Minitennis a disposizione dei cittadini. oggi martedì 15 maggio si è svolta, presso la Sala Consiliare del III Municipio in Piazza Sempione 15, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Tennis in Città” 2018. Presenti al tavolo dei relatori l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e ...

Frecciarossa è il treno ufficiale degli Internazionali Bnl d'Italia : Entrano nel vivo gli Internazionali BNL d'Italia, in programma fino a domenica 20 maggio al Foro Italico di Roma . Il Frecciarossa del Gruppo Ferrovie dello Stato, è il treno ufficiale della ...