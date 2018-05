Intercettazioni inchiesta Casino | I timori di Rollandin | ' non possiamo buttare via 28

Sarkozy - “5 milioni in 3 valigie da Tripoli” : l’inchiesta partita nel 2013 tra soldi libici - Intercettazioni e false identità telefoniche : Cinque milioni in contanti in tre valigette. Trasportati in aereo da Tripoli a Parigi in tagli da 200 e 500 euro con i saluti di Muammar Gheddafi, erano destinati a finanziare la campagna elettorale coronata dal trionfo alle presidenziali del 2007 contro la socialista Segolène Royal. Nicolas Sarkozy ne risponde da questa mattina ai magistrati negli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre. Solo una tranche dei presunti finanziamenti occulti ...