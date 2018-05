Inquinamento | smog e riscaldamento globale | l’Italia sotto procedura di infrazione | ma ci

Smog : l’UE deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia per l’Inquinamento da PM10 : La Commissione Europea ha deferito alla Corte di Giustizia l’Italia, insieme alla Romania e all’Ungheria, a causa dei “persistenti elevati livelli” di PM10, e la Francia, la Germania e il Regno Unito per il mancato rispetto dei limiti relativi al biossido di azoto. Per quanto riguarda l’Italia, in 28 zone (tra cui le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio), i limiti giornalieri di legge relativi al particolato ...

Napoli - è emergenza Inquinamento : si vive un anno in meno per lo smog : 'A Napoli si vive dagli 8 ai 12 mesi in meno a causa dell'inquinamento atmosferico, che è la probabile terza causa di morte nel mondo'. È il dato, calcolato sull'aspettativa di vita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che emerge dal primo confronto tra esperti sull'inquinamento atmosferico a Napoli, organizzato dall'...

Smog : Italia verso il deferimento alla Corte Ue per l’Inquinamento da PM10 : L’Italia, insieme ad altri Paesi europei, si appresta ad essere deferita alla Corte di Giustizia dell’Ue nell’ambito della procedura di infrazione in corso per l’inquinamento atmosferico da PM10. A quanto si apprende, la procedura per l’inquinamento da NO2, il biossido di azoto, non dovrebbe invece aggravarsi, pur restando aperta. Il commissario europeo all’Ambiente Karmenu Vella aveva avvertito, a fine ...

Smog killer - nel 2016 7 milioni di morti per Inquinamento : È inaccettabile che più di 3 miliardi di persone nel mondo, la maggior parte donne e bambini, stiano ancora respirando fumi tossici ogni giorno dall'uso di stufe a casa. Se non agiamo subito non ...

Inquinamento - il 95% della popolazione mondiale esposta allo smog : Teleborsa, - Sono circa sette miliardi di persone , oltre il 95% della popolazione mondiale a respirare aria inquinata . Lo rivela un rapporto dell'Health Effects Institute statunitense che si basa su ...

Inquinamento in Cina : smog a Pechino [GALLERY] : 1/6 LaPresse/AFP ...

Lotta all'Inquinamento : maschere anti-smog sulle statue a Parigi : statue con le maschere anti smog per denunciare la grave situazione dell'aria a Parigi. Un gruppo di ambientalisti ha deciso di dotare le statue della fontana di Place de la Concorde di mascherine mediche per chiedere all'amministrazione...

