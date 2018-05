Infortuni | Treviso | trattore si ribalta | morto schiacciato agricoltore 2

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore : Treviso , 18 mag. (AdnKronos) – Ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana: un agricoltore muore schiacciato dal suo trattore che si era ribalta to mentre lavorava in un vigneto a Col San Martino ( Treviso ).‘Serve un’azione efficace di prevenzione ed educazione alla sicurezza”. Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana – interviene Cinzia Bonan, Segretario generale Cisl Belluno ...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (3) : (AdnKronos) – Che il settore sia il più funestato dalle morti bianche lo dimostrano i dati. In provincia di Treviso, su 11 incidenti mortali avvenuti l’anno scorso, ben 4 riguardano coltivatori diretti: 3 di loro sono morti per il ribaltamento del trattore agricolo. Ma non è tutto. L’anno scorso un cantiniere è deceduto per asfissia dopo essere entrato in un’autoclave e un addetto di una distilleria ha perso i sensi ...