Infortuni | Ispettorato lavoro | vigilanza spetta ad Asl 2

Infortuni : Ispettorato lavoro - vigilanza spetta ad Asl : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “La riforma sanitaria di 40 anni fa ha attribuito la competenza in materia di vigilanza in materia di salute e sicurezza ai servizi di prevenzione delle Asl che fanno capo alle Regioni, le quali esercitano anche la competenza normativa in materia (circostanza peraltro confermata dagli esiti del referendum costituzionale del 2016). In questo ambito l’Ispettorato svolge esclusivamente un ruolo del ...