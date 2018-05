Incidente con tram | fattorino di JustEat perde una gamba

Viabilità : traffico congestionato sul GRA per Incidente : Viabilità, Astral Infomobilità: traffico congestionato sul GRA per incidente Disagi sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, a causa di un incidente che ha coinvolto un motociclista al km 6. Al momento ci sono code tra le uscite Pescaccio e Casal del Marmo e si transita su una sola corsia. Proseguendo in interna si rallenta, ma in questo caso per traffico intenso, tra Bufalotta e Tiburtina e tra Diramazione Roma sud e via del Mare. ...

Incidente mortale all'Ilva : scioperi e contestazioni. I pm : 'Procedure non rispettate : 24 ore di astensione totale dei lavoratori dello stabilimento di Taranto dopo l'ennesima morte di ieri dell'operaio di 28 anni travolto da una carrucola mentre sostituiva la fune di una gru. Rabbia ...

Milano - Incidente con tram : fattorino "Just eat" perde una gamba : L'incidente ha provocato la reazione scomposta di un passante, che ha aggredito con un pugno il conducente di uno dei tram

Ilva - morto operaio travolto da una fune/ Sciopero per Incidente su lavoro : scontro sindacati-Governo : Ilva, incidente mortale sul lavoro: muore operaio di 28 anni, travolto da una fune di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo travolto da un cavo: Sciopero immediato(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:18:00 GMT)

Incidente con pilota automatico : la conducente guardava il telefono : Tesla Autopilot – (Foto: Tesla) Vietato guardare il telefono durante la guida. Sì, anche durante l’auto-guida. Meno di una settimana fa una Tesla S, dotata di sistema Autopilot, si è schiantata contro un camion dei vigili del fuoco fermo a un semaforo a South Jordan, Utah (Stati Uniti). Un Incidente costato niente alla vettura dei pompieri, danni alla caviglia della conducente e molto alla macchina. Ora però, chi guidava ammette di ...

Incidente Roma - auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Roma : Incidente con lo scooter - muore 40enne : Roma – Tragedia nella Capitale, dove si registra un’altra vittima della strada. L’Incidente mortale è avvenuto questa mattina in via Tuscolana. Nella fatttispecie si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che era al volante del motociclo. È intervenuta sul posto la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare del ...

Incidente stradale - scontro fra due auto : due persone in ospedale : I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un Incidente stradale. Coinvolte due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della ...

Incidente mortale a Vittoria : auto contro un palo : Incidente stradale mortale in contrada Serra Bartolo a Vittoria. A perdere la vita il conducente di un'auto, una Fiat Ulisse finita contro un palo.

Si ribalta con la sua auto : il video shock del post Incidente è su Facebook- VIDEO : Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il VIDEO . La reazione dei followers della pagina di fronte al VIDEO shock Alla visione del ...

Incidente acciaierie a Padova - 3 operai in condizioni stabili ma gravi - : Tre dei quattro lavoratori ustionati ieri, 13 maggio, da una colata di acciaio fuso sono ancora in stato critico, mentre uno di loro è stato dimesso. Intanto lo stabilimento di Riviera Francia rimane ...