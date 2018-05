In strada per 800 euro al mese | la vita del rider che ha perso una gamba per l’ultima

Sicurezza stradale - aumentano le vittime per distrazione. Ecco l'App che blocca lo smartphone quando si guida" : Gli smartphone oggi ci connettono costantemente al mondo con sistemi di messaggerie, piattaforme social, selfie scattati mentre si è alla guida: tutte operazioni che impediscono di mantenere lo ...

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a smartphone con durata della batteria oltre cento volte superiore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Playoff NBA – J.R. Smith fa mea culpa e traccia la strada per il futuro : “dobbiamo aiutare LeBron - non può fare tutto da solo” : J.R. Smith ha sottolineato il suo scarso apporto e quello del resto dei compagni a LeBron James, auspicando un miglioramento sotto questo punto di vista in vista di gara-3 contro i Celtics Dopo la schiacciante vittoria nella serie contro i Raptors, i Cleveland Cavaliers erano additati da tutti come i favoriti per la vittoria delle Eastern Conference Finals contro i Celtics privi di Hayward e Irving. E invece le prime due partite della serie ...

Continental punta su 'Vision Zero' per azzerare gli incidenti stradali : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Obiettivo zero incidenti stradali, senza feriti né vittime. E' 'Vision Zero', la strategia del gruppo Continental che combina sicurezza, mobilità intelligente, efficienza energetica, sostenibilità e miglioramento delle prestazioni. Un obiettivo a cui il gruppo tedesco p

Continental punta su 'Vision Zero' per azzerare gli incidenti stradali : Obiettivo zero incidenti stradali, senza feriti né vittime. E' 'Vision Zero', la strategia del gruppo Continental che combina sicurezza, mobilità intelligente, efficienza energetica, sostenibilità e ...

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Obiettivo zero incidenti stradali, senza feriti né vittime. E’ ‘Vision Zero’, la strategia del gruppo Continental che combina Sicurezza, mobilità intelligente, efficienza energetica, sostenibilità e miglioramento delle prestazioni. Un obiettivo a cui il gruppo tedesco punta attraverso la tecnologia e lo studio delle soluzioni che permettano l’interazione tra i veicoli e gli utenti della ...

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti (2) : (AdnKronos) – I test del gruppo, spiega Aresi, “hanno messo a confronto il sistema frenante integrato MK C1 con un sistema tradizionale, osservando il comportamento di frenata a 30 chilometri orari e a 60. Nel primo caso l’arresto dell’auto con il sistema MK C1 avviene a circa 4,1 metri, mentre l’altra auto si ferma a circa 6,8 metri dal punto di frenata. Nel secondo caso le distanze misurano rispettivamente 19 e 24 ...

Deim dell'Università della Tuscia e l'Azienda stradale del Lazio insieme per la sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : tutti in strada! Percorso e orari 13^ tappa Ferrara Nervesa : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 13^ tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia: Percorso e orari, altra giornata favorevole ai velocisti (oggi 18 maggio)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:30:00 GMT)

Fuori di sé per l'alcol - semina il panico in strada con spranga e martello : Pomeriggio di paura nel Bresciano dove un 33enne ha seminato il panico: armato di martello e spranga metallica, ubriaco fradicio, si aggirava per le strade del paese di Montirone. A far...

C'è un'autostrada per un centrodestra europeista : Non tanto per la danza di lady spread o il colpo al listino principale della Borsa italiana, quanto perché l'incertezza politica congela la possibilità di investire in Italia. Il fondo americano Cvc ...

Meghan Markle - incidente stradale per la sorellastra colpa dei paparazzi : A turbare la serenità di Meghan Markle prossima moglie del principe Harry d’Inghilterra non sono solo le condizioni di salute del padre, ma adesso anche l’incidente per colpa dei paparazzi – sembrerebbe – alla sorellastra Samatha Grant. A riportare la notizia è il sito americano TMZ, secondo il quale la donna è attualmente in ospedale per le numerose ferite e persino una frattura al piede. Il racconto dell’incidente ...

Coca e alcol - poi la lite : uccide l’amico 22enne per strada a coltellate : In manette un uomo di 28 anni, Matteo Villa. L’omicidio dopo un litigio per strada. La vittima è William Lorini, 22 anni, ucciso con due fendenti alla pancia nella zona di via Padova. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : tutti in strada! Percorso - orari (12^ tappa Osimo Imola) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 12^ tappa Osimo-Imola: Percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… (oggi 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:52:00 GMT)