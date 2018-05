In ogni caso lunedì si chiude Poi Salvini attacca Forza Italia

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) È il momento delle scelte irrevocabili, ed è un Matteoun po' scuro in volto, sicuramente stanco e probabilmente non di ottimo umore, quello che a tarda mattinata lascia Montecitorio dopo l'ultimo, o forse penultimo, incontro con il dioscuro Luigi Di Maio.Primi vagiti, meglio grugniti, di un governo che è ancora in sala travaglio ma di cui si vede, se non la testa, almeno la gran voglia di nascere. Anche il numero due leghista, Giancarlo Giorgetti, evita di rispondere a domande. Il "bene bene" frettoloso diai cronisti su come sia andato l'incontro deve bastare. Ci penseranno poco dopo le notizie fatte doviziosamente trapelare dai grillini: ormai il contratto è chiuso, le limature sono state eseguite, ha prevalso il bon-ton, o il buonsenso: smussato il no alla Tav, via l'obbligo di prediche islamiche in linguana, non si parla più di euro (né tantomeno di ...