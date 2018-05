In nome dei rider

Fortnite - il videogioco dei record diventato fenomeno globale - : Lanciato meno di un anno fa, sta battendo record di incassi e di pubblico. La formula funziona sia su pc e console che su mobile. E ha conquistato anche le star dello sport

Il mago dei coltelli? Esiste e ha una tecnica fenomenale : quello che fa con ginocchiate e colpi di tacco vi stupirà : Un ragazzo si allena al lancio del coltello in esterno utilizzando il classico ceppo di legno come bersaglio ma la tecnica che utilizza è a dir poco singolare. In fase di rotazione la lama viene spedita dritta al bersaglio con calci, ginocchiate e colpi di tacco dalla precisione millimetrica. A giudicare dalle reazioni stupite degli utenti del web il video ha veramente colpito nel segno. L'articolo Il mago dei coltelli? Esiste e ha una tecnica ...

Quale nome proporranno Salvini e Di Maio a Mattarella? Le ipotesi dei giornali : Se l'intesa sul premier del governo giallo-verde sia stata trovata, non è dato sapere, ma sui giornali si moltiplicano le indiscrezioni e le ipotesi sul nome che Matteo Salvini e Luigi Di Maio porteranno al Quirinale perché sia vagliato da Sergio Mattarella. Che, ci ha tenuto a precisarlo, non sarà un notaio, ma un arbitro. Spunta anche Tremonti Tra i leghisti, scrive il Corriere, ha preso a ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco allenatore di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

Mattarella mette i paletti : prima il nome del premier - poi la lista dei ministri : Non sarà un problema per il Quirinale se anche domenica, data proposta dagli stessi leader per chiudere l’accordo, verrà chiesto un rinvio. Non aveva messo Mattarella quella scadenza e...

Camorra : arrestati 3 imprenditori di Napoli - erano prestanome dei clan : I fratelli Esposito, frequentavano calciatori del Napoli. Sequestrati un bar-ristorante in zona Chiaia, un'agenzia di scommesse nel centro di Napoli ed una nota discoteca nella zona di Coroglio - Tre ...

Chiamami col tuo nome e la madre di Jay-Z fra i vincitori dei premi lgbt Glaad : Gloria Carter, la madre del rapper Jay-Z, ha ricevuto un premio Glaad (foto: Getty) Si sono svolti la scorsa notte a New York i Glaad Media Awards, i riconoscimenti organizzati annualmente dall’associazione americana che si batte per l’uguaglianza e la rappresentazione delle persone lgbt. I premi sono volti a dare risalto alle personalità e alla produzioni che nell’anno precedente si sono particolarmente distinte nel portare ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti dopo le prime tre tappe. Tom Dumoulin il migliore dopo la cronometro di Gerusalemme - Froome e Aru in difficoltà? : Il Giro d’Italia 2018 si ferma per il primo dei tre giorni di riposo previsti: dopo la grande partenza da Israele, proviamo a trarre un primo bilancio su quanto si è visto tra gli uomini più attesi in ottica classifica generale. Se la seconda e la terza frazione hanno detto poco, la cronometro inaugurale a Gerusalemme ha già segnato le prime differenze, anche piuttosto marcate, nella corsa alla maglia rosa. Non può che essere soddisfatto, ...

Giro d’Italia 2018 - a che ora parte Fabio Aru nella cronometro di Gerusalemme? La startlist e gli orari dei favoriti : Oggi venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018 con la prima tappa: Gerusalemme-Gerusalemme, cronometro individuale di 9,7 chilometri tra le bellezze della capitale di Israele. Si preannuncia grande battaglia tra i big su un percorso particolarmente tortuoso caratterizzato da diversi saliscendi, cambi di direzione e uno strappo finale con punte al 9%. Gli uomini che lottano per la classifica proveranno a fare la differenza e a ...

Gig Economy : un sondaggio alla scoperta del fenomeno dei "lavoretti" : ... ossia l' economia dei lavoretti che si trovano tramite App e piattaforme dedicate e che è ormai in continua espansione. 'Nascono 4 o 5 app al giorno, ormai - commenta il segretario generale della ...

Primo Maggio - i leader dei sindacati : 'Troppe irregolarità. Inaccettabile morire in nome del profitto' : Nel 1911, a causa di un incidente nel vicino bacino marmifero di Bettogli, persero la vita dieci persone. 'E il dramma - dice il segretario...

Lo strano fenomeno dei cappelli da baseball : Indossato dalle modelle off-duty assieme a capi d’abbigliamento di lusso, il cappellino da baseball è diventato uno degli accessori must-have di questa Primavera/Estate 2018. Come tutto ciò che è stato ripreso dai classici dello sportswear nelle ultime stagioni moda, anche questo dettaglio di stile non è sfuggito alla curiosa metamorfosi da capo relegato alla sfera della pura comodità ad accessorio ricercato e addirittura da ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - Barbara D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...