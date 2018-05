In My Room

Ciclismo - Alberto Contador stronca FRoome e Aru Video : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport Alberto Contador ha dato una lettura molto critica alle prestazioni di [Video]Fabio Aru [Video]e Chris Froome in questa prima meta' del Giro d’Italia. I capitani di UAE Emirates e Team Sky sono entrambi ad oltre tre minuti di ritardo in classifica dalla maglia rosa Simon Yates, quando invece erano partiti tra i principali favoriti per la vittoria finale. Contador si è mostrato molto scettico sulle ...

Giro d’Italia 2018 : Zoncolan - ma anche Passo Duron. Il giorno della verità. Aru e FRoome all’ultima spiaggia : Zoncolan. Un nome suggestivo, che al solo pronunciarlo genera un fremito di inquietudine. E’ la salita più dura del mondo. 10 km al 12% di pendenza media, con punte del 22%. Dal secondo al sesto chilometro, la strada non scende mai sotto il 14%…Una montagna che spaventa tutti, nessuno escluso. Un trampolino verso l’Inferno, dove i corridori si producono in uno sforzo estremo, lasciando su queste strade una parte della propria ...

Giro d’Italia 2018 - Chris FRoome : “Non posso mascherare gli infortuni - uscite le botte di Gerusalemme. Non perdo la speranza” : Chris Froome sta incontrando diverse difficoltà al Giro d’Italia 2018, accusa oltre tre minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates e non sembra assolutamente essere in condizione. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France non riesce a trovare lo spunto dei giorni migliori e si stacca ogni volta che trova una salita, come ieri sullo strappo non irresistibile di Osimo dove si è staccato da un gruppo abbastanza numeroso. Il britannico ...

Giro d’Italia – FRoome cerca alibi per la sua debacle : “mi sono venute le botte di Gerusalemme” : Chris Froome, capitano del Team Sky, ha svelato i motivi della sua debacle nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Simon Yates della Mitchelton Scott ha vinto la sua seconda tappa del Giro d’Italia (Assisi-Osimo) restando saldamente in maglia rosa. Il campione uscente Tom Dumoulin della Sunweb ha ottenuto un buon secondo e la sua forma fisica sta crescendo giorno dopo giorno. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Yates ha esteso ...

Giro d’Italia : show di Yates a Osimo - ancora male Aru e FRoome Video : E’ ancora la maglia rosa Simon Yates a dare spettacolo nel finale della tappa numero undici del Giro d’Italia [Video], la Assisi – Osimo. Su un percorso paragonabile a quello di una grande classica e al termine di una corsa condotta a ritmi vertiginosi, il giovane britannico ha piazzato una stoccata da campione sulla rampa conclusiva di Osimo. Solo Tom Dumoulin è riuscito in qualche misura a contrastarlo e contenere l’esuberanza della maglia ...

Giro d’Italia 2018 - Chris FRoome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d'Italia - la maglia rosa Yates vince la tappa di Osimo. Aru e FRoome perdono altri secondi : La maglia rosa Simon Yates della Mitchelton-Schott ha vinto la tappa numero 11 del Giro d'Italia 101: 156 chilometri da Assisi a Osimo. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb seguito da Davide ...

Giro d’Italia 2018 - risultato undicesima tappa. Simon Yates domina anche a Osimo - Dumoulin resiste. Crolla ancora FRoome : Simon Yates, sono due: dopo Campo Imperatore la maglia rosa del Giro d’Italia 2018 ha messo la firma anche sull’undicesima tappa, 156 chilometri con partenza da Assisi e arrivo insidioso ad Osimo. anche la giornata odierna ha detto qualcosa in ottica classifica, con un ottimo Tom Dumoulin e un Fabio Aru che, nonostante qualche secondo perso, sembra realmente in crescita. Proseguono, invece, le difficoltà di Chris Froome: altri ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates incrementa ancora - Aru e FRoome oltre i 3 minuti : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Altro show per la Maglia Rosa Simon Yates che vince la tappa e guadagna secondi su tutti i rivali. Bene Tom Dumoulin, secondo, perdono ancora invece Fabio Aru e, soprattutto, Chris Froome. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 47h 08’ 21” 0’ 00” 2 NED ...

Giro d’Italia 2018 - Alberto Contador : “Fabio Aru e Chris FRoome non possono più vincere - ora Simon Yates è il grande favorito” : Alberto Contador conosce bene come si fa a vincere un grande Giro. Infatti nella bacheca del Pistolero ci sono due Giri d’Italia, due Tour e tre Vuelta. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione e ora, tra i diversi impegni, c’è anche quello di commentatore di Eurosport, con cui sta seguendo il Giro d’Italia 2018. Tra i temi principali di questa Corsa Rosa c’è la forma di due grandi favoriti della vigilia, il nostro ...

Giro d’Italia 2018 - Chris FRoome : “Sono contento di aver corso davanti. Chaves? Nessuno ti aspetta…” : Il giorno di riposo sembra aver fatto bene a Chris Froome, molto più sereno in volto all’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2018. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha corso sempre nell’avanguardia del gruppo maglia rosa e, complice la crisi di Esteban Chaves, è rientrato nella top10 della classifica generale. L’obiettivo del keniano bianco è quello di entrare in forma da sabato 19 maggio in poi, ...

Chris FRoome - Giro d’Italia 2018 : “La Corsa Rosa è più dura e imprevedibile del Tour de France” : Non è stato sicuramente il Giro d’Italia che si attendeva Chris Froome, in questa prima parte. 11° a 2’27” dal connazionale Simon Yates, il quattro volte vincitore del Tour de France è parso lontano dalla miglior condizione ed incerto, come non lo si era mai visto, sulle salite affrontate fino ad ora. Sicuramente la questione “doping” e la preparazione affrontata in condizioni psicologiche non ideali lo hanno ...