In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 maggio | SALVIMAIO Il contratto non finisce mai Di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 maggio : : In attesa Il Colle aspetta il nome, poi viene il programma Perplesso – È il presidente del Consiglio che garantisce l’indirizzo politico del governo e l’interlocutore del capo dello Stato: i gialloverdi hanno tempo fino al 21 di Fabrizio d’Esposito Brunetta corazziere di Marco Travaglio Siccome vediamo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, è con sommo gaudio che annunciamo urbi et orbi l’ultima metamorfosi di Renato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 maggio : : Naif La bozza (smentita) che spaventa il Colle: c’era l’uscita dall’euro Ilva chiusa, debito cancellato, no flat tax. Un testo di lavoro del M5S pubblicato da Huffington Post mette in allarme i Palazzi romani: “Quella parte non c’è più” di Carlo Di Foggia Il servitor di 2 padroni di Marco Travaglio Tomaso Montanari ci ha scritto una bella lettera, che trovate a pagina 15. Rappresenta le ansie e gli allarmi di tanti elettori di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 maggio : “Premier politico”. E fantasma. La trattativa Di Maio-Salvini : “Mancano solo le virgole” : La trattativa Il governo a metà: “Pronti su tutto”. Ma il nome non c’è Di Maio ci crede ancora e spera in Mattarella. In corsa il prof anti-euro e l’amministrativista di Carlo Di Foggia e Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Le ultime parole fumose. “Io sono del Sud, non voglio far parte di un movimento che si allea con chi diceva ‘Vesuvio, lavali col fuoco’” (Luigi Di Maio, allora vicepresidente M5S della Camera, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 maggio : Ora B. è “riabilitato”. Ma delinquente era e delinquente resta : Festa ad Arcore B. è tornato candidabile, ma resta all’opposizione Il leader valuta come e quando tornare in un’aula parlamentare, ma non cambia niente rispetto al governo Lega-M5S – La rivincita – di Carlo Tecce Chi riabilita chi di Marco Travaglio Se fossimo dei berlusconiani dell’antiberlusconismo, oggi parleremmo di toghe azzurre e di (in)giustizia a orologeria. Invece per fortuna siamo immuni dal virus, dunque prendiamo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 maggio : Il decalogo per archiviare il delinquente. Senza queste leggi - B : Contratto Cosa devono fare 5Stelle e Lega per tenere B. fuori dal governo Dalla corruzione alla Rai – Messi alla prova di Stefano Feltri Andate al cinema di Marco Travaglio “Dove abbiamo sbagliato?”, domanda la donna di Tarantini a Gianpi, uscito a mani vuote da un festino a Villa Certosa. E lui risponde: “Abbiamo pensato di essere più furbi di Loro”. Ecco, se a Di Maio e Salvini avanza un po’ di tempo nelle trattative di governo, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 maggio : : Passo di Lato Tutte le condizioni di B. per un governo “amico” “Silvio il benevolo” – Al 66esimo giorno arriva la svolta: Berlusconi si asterrà nella fiducia a un esecutivo gialloverde. Ma, come sempre, vuole qualcosa in cambio di Fabrizio d’Esposito Le larghe fraintese di Marco Travaglio Una sola cosa, nel caos generale, è certa: oggi avremo i dettagli del governo targato 5Stelle-Lega, oppure di quello “neutro” e “di servizio” ...

In Edicola sul Fatto del 9 maggio : Gli ultimi tentativi di mettere assieme 5 Stelle-Lega (senza B) : Mattarella è pronto Arriva l’incarico “neutrale”. Ma il Colle aspetta ancora B. Nelle prossime ore affiderà il compito di formare il governo, ma lascia aperto lo spiraglio per un (difficile) accordo politico tra “i vincitori” – 66° giorno – di Fabrizio d’Esposito Neutrale sarà lei di Marco Travaglio Fervono febbrili le selezioni per il premier e i ministri del governo neutrale, detto anche – parlando con pardon – gabinetto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 maggio : Gli ultimi tentativi di mettere assieme in un esecutivo Cinque Stelle-Lega (senza B : Mattarella è pronto Arriva l’incarico “neutrale”. Ma il Colle aspetta ancora B. Nelle prossime ore affiderà il compito di formare il governo, ma lascia aperto lo spiraglio per un (difficile) accordo politico tra “i vincitori” – 66° giorno – di Fabrizio d’Esposito Neutrale sarà lei di Marco Travaglio Fervono febbrili le selezioni per il premier e i ministri del governo neutrale, detto anche – parlando con pardon – ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 maggio : Mattarella : “accordo o urne”. Il Governo di nessuno : La strigliata Governo “neutrale” o voto a luglio: il Colle spera ancora nel M5S Nulla di Fatto – Chiuso il terzo giro di consultazioni, il capo dello Stato dà l’ultimatum ai partiti: o dite sì al “mio” Governo o si va dritti alle urne di Fabrizio d’Esposito È già ieri di Marco Travaglio Siccome la politica ricorda ormai È già ieri, il film con Antonio Albanese condannato a rivivere ogni giorno lo stesso giorno, sopraffatti dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Di Maio leva l’alibi a tutti : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli avversari e ...