In 30 anni 5 milioni di tonnellate di rifiuti tecnologici riciclati

Rifiuti - Cobat : “5 milioni di tonnellate di rifiuti avviate al riciclo in 30 anni” : Più di 5 milioni di tonnellate – 20 volte il peso del Colosseo – di pile e batterie esauste, rifiuti elettronici e pneumatici gestiti negli ultimi 30 anni. Solo nel 2017, sono oltre 140 mila le tonnellate di prodotti tecnologici raccolti, avviati al riciclo e trasformati in nuove risorse, percorrendo quasi 2 milioni di km, con un taglio di emissioni inquinanti di più del 57% rispetto al 2016 grazie al rinnovo del parco mezzi della rete ...

Roma - le cifre dell’accordo con Qatar Airways : 39 milioni in 3 anni : La società giallorossa ha ufficializzato le cifre contenute nel contratto di sponsorizzazione con Qatar Airways L'articolo Roma, le cifre dell’accordo con Qatar Airways: 39 milioni in 3 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rifiuti - Cobat : '5 milioni di tonnellate di rifiuti avviate al riciclo in 30 anni' - : Per Ciafani è dunque necessario rimuovere "gli ostacoli non tecnologici, sono una zavorra per l'economia circolare. Qui sappiamo fare cose che nemmeno in Germania sanno fare , quindi dobbiamo ...

Generali - nuove sfide per essere sempre più vicino al cliente. Investiti 300 milioni in tre anni per la semplificazione : Si chiama “Immagina” la nuova linea di soluzioni assicurative di Generali che parte proprio dal punto di vista del cliente per offrire strumenti utili per prevenire gli imprevisti. Quel cliente che chiede semplicità, un&rsquo...

Scoperto ossigeno più antico dell'universo : risale al periodo in cui il cosmo aveva 'solo' 500 milioni di anni : Scopeto l' ossigeno più antico dell'universo: si trova in una galassia distante 13,8 miliardi di anni luce e risale al periodo in cui il cosmo aveva solo 500 milioni di anni. Appare di colore ...

Astronomia : alcune stelle si sono formate appena 250 milioni di anni dopo il Big Bang : Un’equipe internazionale di astronomi ha usato ALMA per osservare una galassia distante, MACS1149-JD1. Hanno rivelato un debole chiarore emesso dall’ossigeno ionizzato nella galassia. Mentre questa luce infrarossa viaggiava nello spazio, l’espansione dell’Universo ne allungava più di dieci volte la lunghezza d’onda, fino a quando è giunta sulla Terra e è stata rivelata da ALMA. L’equipe ha dedotto che il ...

Xylella - Coldiretti : 10 milioni di piante colpite - danni per 1 miliardo : Sono saliti a un miliardo i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha infettato circa 10 milioni di piante in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue da parte della Commissione europea per non aver ...

Alcol : 8 - 6 milioni di consumatori a rischio - bevitori anche a 11 anni : In occasione dell’Alcohol Prevention Day che si celebra oggi, l’Osservatorio nazionale Alcol (Ona) dell’Istituto Superiore di Sanità ha divulgato un’analisi dei dati Istat, rivelando che l’Alcol è insidioso per 8,6 milioni di italiani, considerati ‘consumatori a rischio’ e circa 1,7 milioni sono giovanissimi (tra gli 11 e i 25 anni, con un picco di bevitori tra i 16 e i 17 anni, mentre sono 2,7 milioni ...

La generosità dei privati per il Duomo di Milano - in sei anni raccolti 7 milioni di euro : 700mila dai cittadini : Dopo Esselunga anche Mapei nel gruppo dei grandi donatori con 150mila euro. La cattedrale motore della città a livello turistico: attrazione irrinunciabile per...

Il Kilauea e gli altri vulcani delle Hawaii : una storia lunga 5 milioni di anni : vulcani in fermento nel mondo: le Hawaii, Vanuatu, l'Alaska, il Guatemala, Reunion L'origine del Kilauea. Diversamente dalla maggior parte dei vulcani, che si formano dove le placche tettoniche si ...

Nike - accordo con la Chinese Super League : quasi 500 milioni per 10 anni : Il colosso statunitense rinnova la sponsorizzazione delle 16 squadre del massimo campionato cinese, con un accordo molto più ricco rispetto al precedente. L'articolo Nike, accordo con la Chinese Super League: quasi 500 milioni per 10 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter - depositato il contratto di de Vrij : 5 anni a 3 - 8 milioni a stagione : C'è ancora un obiettivo da raggiungere, due giornate e 180 minuti per conquistare la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Champions League. Lotta punto a punto con la Lazio, Inter ...

Salute mentale - più di 20 milioni di pazienti negli ultimi 40 anni. Ma mancano risorse : (Foto: Pixabay) Nel 2016, in Italia più di 800mila persone sono stati assistite per problemi psichiatrici nei Dipartimenti di Salute mentale (Dsm), di cui ben 310 mila persone hanno avuto accesso a questi servizi per la prima volta nella loro vita. Sono solo alcuni dati resi noti nel Rapporto sulla Salute mentale relativo all’anno 2016, appena divulgato dal Ministero della Salute. I dati (qui una sintesi) arrivano alla vigilia del ...