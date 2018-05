' In 129 anni non sono mai stata felice La longevità? Una punizione divina'

La donna più vecchia del mondo : "In 129 anni - mai stata felice. La longevità? Una punizione divina" : Vive in Cecenia, e stando ai documenti russi, il prossimo 1 giugno festeggerà il suo 129esimo compleanno. È Koku Istambulova, la donna più vecchia del mondo, che in un'intervista riportata dal Daily Mail non è però sembrata felice di questo record:"Avrei voluto morire da giovane, non ho vissuto un solo giorno felice. La vita per me è una punizione divina"Sul suo passaporto, alla voce data di nascita, ...