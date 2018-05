Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione (2) : (AdnKronos) – La Banca punta a sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente beneficiare anche delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previste per tali tipologie di investimenti.“L’innovazione è un driver di sviluppo e competitività per le aziende sul mercato nazionale e ...